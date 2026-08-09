Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может вы просто делаете что-то не так? Оглядитесь.
Телец
Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...
Близнецы
Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.
Рак
Сегодня вам могут напомнить об обещании, некогда вами данном. Возможно, стоит выполнить его, даже если это уже не кажется слишком хорошей идеей.
Лев
Сегодня вас будет тянуть к азартным играм. В принципе это желание можно удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете, или выигрывать, вы будете точно знать, когда надо остановиться.
Дева
Если вы сегодня решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
Весы
Сегодняшний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.
Скорпион
Сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит, потом проблем не оберешься.
Стрелец
Сегодня у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.
Козерог
Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны.
Водолей
Сегодня вам стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного.
Рыбы
Сегодня вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Возможно, вам придется заручиться поддержкой со стороны.