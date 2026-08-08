Смело просите у Вселенной то, чего хотите: 4 знака зодиака будут особо удачливы в это воскресенье
Четыре знака зодиака привлекут изобилие и удачу в тот самый момент, когда 9 августа 2026 года Меркурий войдет во Льва. Меркурий отвечает за общение и помогает нам смело просить у Вселенной то, чего мы хотим.
В воскресенье эта энергия даст вам умственную выносливость, необходимую для того, чтобы совершенно по-новому взглянуть на проблемы. Вы готовы разобраться со всем, что требует внимания. Ваш разум не успокоится, пока дело не будет завершено. А когда самая быстрая планета Солнечной системы проходит через фиксированный огненный знак, у вас появляется достаточно поддержки. Эти знаки зодиака смогут добиться денег и удачи благодаря практичным и продуманным действиям, пишет YourTango.
Лев
Все складывается как нельзя лучше, Лев. Вы привлекаете изобилие, двигаясь к цели, о которой давно думаете. До сих пор обстоятельства никак не складывались в вашу пользу, но 9 августа последняя деталь наконец встанет на свое место. И вы готовы воспользоваться этим шансом.
В тот момент, когда Меркурий во Льве активирует в воскресенье сектор личного развития, у вас будет все необходимое для успеха. Это ваш шанс поставить себя на первое место и сделать то, что действительно имеет смысл. Вам нужно и вы заслуживаете того, чтобы заниматься тем, что помогает вам двигаться вперед. Удача на вашей стороне.
Близнецы
9 августа станет для вас особенным днем. Меркурий во Льве не только активирует сектор общения - сферу, которой вы и сами управляете, - но и подарит вам то, чем вы особенно любите делиться с окружающими: возможность говорить.
Вы открыто выражаете свои мысли, и когда делитесь своими знаниями, кто-то берет эту информацию и в ответ делится с вами чем-то своим.
Вы получите совет, который поможет избежать ошибки. Ваш разум впитывает знания и информацию словно губка. И это очень кстати, Близнецы: сейчас в вашей жизни наступает мощный период, который вы сможете направить на чтение, письмо и щедрый обмен своими знаниями и энергией. Так вы посылаете Вселенной сигнал о том, что готовы принять изобилие, которого заслуживаете.
Дева
Эффективность и прилив энергии станут для вас источниками изобилия и удачи 9 августа. Когда в воскресенье Меркурий войдет во Льва, вы почувствуете желание отшлифовать детали и избавиться от всего, что, как вы понимаете, вам больше не на пользу. А это как раз ваша сильная сторона.
Дева, вы всегда думаете на несколько шагов вперед. Если что-то можно сделать лучше, вы первой обращаете на это внимание. До сих пор единственными препятствиями были нехватка времени и недостаточная подготовка. Но теперь, когда ваша планета-управитель находится в доме завершений, можно действовать. К концу дня вы успеете сделать все, что необходимо.
Рак
9 августа Меркурий во Льве откроет для вас дверь к финансовой удаче и изобилию, привнеся рациональность и ясность в сферу денег.
Вам необходимо разумно подходить к тому, как лучше распорядиться тем, что у вас уже есть. Изобилие заключается не только в том, чтобы привлекать новые материальные блага, но и в том, чтобы сохранять имеющееся. Ваша удача в воскресенье проявится в том числе в том, что вы сможете избежать неприятностей и необдуманных поступков, которые могут привести к потерям.
Таким образом, сегодня вы выигрываете сразу в двух направлениях. Вам не придется сначала совершить ошибку, чтобы усвоить урок, поскольку Меркурий поможет вам увидеть последствия своих действий задолго до того, как они наступят. Вы будете не только понимать, что стоит делать, а чего лучше избегать, но и сможете настолько эффективно контролировать свои действия, что извлечете из происходящего действительно ценный опыт.