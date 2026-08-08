Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.
Телец
Как известно, не попробуешь - не узнаешь. Сегодня это должно стать вашим девизом.
Близнецы
Не самый подходящий день для того, чтобы ломать мебель. Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.
Рак
Сегодня у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота. Если вам предложат что-то сложное, не соглашайтесь, это не то.
Лев
Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо - тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.
Дева
Сегодня, будучи спрошены "а что ты об этом думаешь?", постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу. От вас ждут сочувствия, и ничего иного. Длинные рассуждения на тему в вашем исполнении скорее обидят вопрошающего.
Весы
Время - самая большая драгоценность, а сегодня - особенно. Поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра.
Скорпион
Возможно вы просто не понимаете, что происходит, потому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши - вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринять ситуацию..
Стрелец
Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.
Козерог
Сегодня члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.
Водолей
Сегодня вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое число людей, если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело.
Рыбы
Нынешний день принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если вам понадобится еще что-то, придется взять самому.