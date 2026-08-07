4 знака зодиака до конца 2026 года ждет финансовое благополучие

Одновременно Юпитер во Льве повышает вашу уверенность в себе и помогает понять, что вы действительно заслуживаете финансового изобилия. Финансовые возможности отражают рост вашей самооценки. Двери открываются, потому что вы проявляете себя более масштабно, просите большего и больше не соглашаетесь на то, чего не заслуживаете. Этот транзит призывает вас доверять своим навыкам, повышать собственные стандарты и принимать изобилие, которое уже ждало вас.