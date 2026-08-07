По следам "Доктора Хауса": лучшие медицинские сериалы последних лет
Со времен культового "Доктора Хауса" медицинские сериалы остаются одним из самых любимых жанров у зрителей. В 2026 году интерес к ним только вырос - на экраны вышло сразу несколько громких новинок, а проверенные временем хиты продолжают завоевывать новых поклонников.
Если когда-то миллионы зрителей не могли оторваться от "Доктора Хауса" и "Анатомии страсти", то сегодня жанр переживает новую волну популярности. Только в 2026 году вышло сразу несколько ожидаемых проектов, а за последнее десятилетие появилось немало сериалов, которые уже стали современной классикой.
1. Больница Питт (The Pitt, 2025-...)
В главных ролях: Ноа Уайли, Трейси Айфичор, Патрик Болл, Фиона Дуриф, Кэтрин Ланаса.
О чем сериал. Действие разворачивается в отделении неотложной помощи крупной больницы Питтсбурга. Каждый сезон показывает работу врачей практически в режиме реального времени, позволяя зрителю почувствовать невероятное напряжение каждой смены.
Почему стоит посмотреть. "The Pitt" уже называют одним из самых реалистичных медицинских сериалов последних лет. Здесь минимум мелодрамы и максимум настоящей медицины, тяжелых решений и эмоционального напряжения. Особенно понравится поклонникам "Скорой помощи" и "Доктора Хауса".
2. Пульс (Pulse, 2026-...)
В главных ролях: Уилла Фицджералд, Колин Вуделл, Джек Бэннон, Джесси Т. Ашер, Челси Мьюирхед.
О чем сериал. Молодые врачи крупнейшего травматологического центра Майами ежедневно спасают пациентов, одновременно пытаясь разобраться в собственных отношениях и профессиональных конфликтах.
Почему стоит посмотреть. Сериал сочетает напряженные медицинские случаи с личными драмами героев. Красивые съемки, современные темы и высокий темп делают его одним из самых обсуждаемых новых проектов.
3. Клиника: Новое поколение (Scrubs: The New Class, 2026-...)
В главных ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и новый актерский состав.
О чем сериал. Продолжение легендарной "Клиники" знакомит зрителей с новым поколением интернов, которым помогают уже знакомые поклонникам сериала врачи.
Почему стоит посмотреть. Создатели сохранили фирменный юмор, трогательные моменты и самоиронию оригинального сериала, добавив современный взгляд на медицину.
4. Лучшее лекарство (Best Medicine, 2026-...)
В главных ролях: Джош Чарльз, Эбигейл Спенсер, Джош Сегарра, Энни Поттс.
О чем сериал. Талантливый хирург после личного кризиса переезжает работать в небольшую провинциальную больницу, где сталкивается с совершенно иной медициной и местными жителями.
Почему стоит посмотреть. Это теплая драмеди о втором шансе, поиске себя и человеческих отношениях. Сериал понравится тем, кто ценит не только медицинские истории, но и атмосферные семейные драмы.
5. На грани (Doctor on the Edge, 2026-...)
В главных ролях: Ли Джэ Ук, Син Йе Ын.
О чем сериал. Сюжет рассказывает об элитном пластическом хирурге, который отправляется проходить альтернативную военную службу в качестве государственного врача на изолированный остров Пхёндондо. Там он знакомится с загадочной медсестрой, сбежавшей из мегаполиса.
Почему стоит посмотреть. Сериал делает акцент не только на лечении людей, но и на моральных дилеммах, профессиональном выгорании и психологическом давлении.
6. Хороший доктор (The Good Doctor, 2017-2024)
В главных ролях: Фредди Хаймор, Ричард Шифф, Хилл Харпер, Кристина Чанг, Фиона Губелманн.
О чем сериал. Молодой хирург с аутизмом и синдромом саванта начинает работать в престижной клинике, ежедневно доказывая свой талант коллегам.
Почему стоит посмотреть. Один из самых эмоциональных сериалов последних лет. Он поднимает темы принятия, инклюзивности, человечности и медицинской этики.
7. Новый Амстердам (New Amsterdam, 2018-2023)
В главных ролях: Райан Эгголд, Джанет Монтгомери, Фрима Аджьеман, Джоко Симс, Тайлер Лабин.
О чем сериал. Новый руководитель старейшей государственной больницы Нью-Йорка пытается полностью изменить систему здравоохранения.
Почему стоит посмотреть. Каждая серия основана на реальных медицинских и социальных проблемах. Сериал вдохновляет и показывает, что даже один человек способен менять систему.
8. Ординатор (The Resident, 2018-2023)
В главных ролях: Мэтт Чакри, Эмили ВанКэмп, Маниш Дайал, Брюс Гринвуд, Малкольм-Джамал Уорнер.
О чем сериал. Молодой врач проходит путь от идеалиста до опытного специалиста, сталкиваясь с коррупцией и коммерциализацией медицины.
Почему стоит посмотреть. Отличный баланс медицинских историй, триллера и критики современной системы здравоохранения.
9. Трансплантация (Transplant, 2020-2024)
В главных ролях: Хамза Хак, Лоренс Лебеф, Джон Ханна, Айша Исса.
О чем сериал. Сирийский врач-беженец начинает новую жизнь в Канаде и пытается снова стать успешным хирургом.
Почему стоит посмотреть. Один из самых высоко оцененных медицинских сериалов последних лет благодаря сильной драме и необычному взгляду на профессию врача.
10. Ленокс-Хилл (Lenox Hill, 2020)
В главных ролях: Дэвид Лангер, Джон Бойзен, Миа Ривера и другие реальные врачи.
О чем сериал. Документальный сериал Netflix о работе нейрохирургов и врачей одной из лучших больниц Нью-Йорка.
Почему стоит посмотреть. Это реальные истории пациентов без художественных преувеличений. Эмоции здесь сильнее любой выдуманной драмы.