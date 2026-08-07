По следам "Доктора Хауса": лучшие медицинские сериалы последних лет

Если когда-то миллионы зрителей не могли оторваться от "Доктора Хауса" и "Анатомии страсти", то сегодня жанр переживает новую волну популярности. Только в 2026 году вышло сразу несколько ожидаемых проектов, а за последнее десятилетие появилось немало сериалов, которые уже стали современной классикой.