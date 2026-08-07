Его заметила баскетбольная элита США, но он выбрал играть за Латвию: путь юного Бенджамина Яниса Беруэ
Родившийся и выросший в США Бенджамин Янис Беруэ за короткое время стал одной из самых ярких молодых надежд латвийского баскетбола. Двухметровый и атлетичный игрок уже проявил себя в составе юношеской сборной Латвии, привлек внимание американских баскетбольных экспертов и получил предложения от нескольких команд университетов NCAA.
На своем первом чемпионате Европы U16, где ему также пришлось играть против соперников на год старше, Беруэ был одним из лидеров сборной Латвии и помог команде добиться одного из лучших результатов последних лет. В 2026 году его развитие продолжилось - молодой баскетболист участвовал в престижных лагерях талантов в США, а в контрольных матчах сборной Латвии подтвердил, что готов брать на себя все более важную роль.
Хотя Бенджамин родился в Техасе и живет в Америке, в международном баскетболе он решил представлять родину своей мамы. "Я родился в Америке, я американец, но я также латыш", - сказал он в интервью 2025 года, в котором вместе с мамой Ласмой Якобсоне рассказывал о латышских корнях семьи, языке, традициях и решении надеть форму сборной Латвии.
Предлагаем вашему вниманию интервью Бенджамина Яниса Беруэ для журнала Kas Jauns - в то время, когда его путь в латвийском баскетболе только начинался.
В Америке осталась ради любви
Ласма Якобсоне приехала в Америку, чтобы учиться и играть в баскетбольной команде Международного университета Флориды. Именно там, в Майами, 20 лет назад она встретила свою большую любовь - Ричарда Беруэ, который изучал историю и играл в американский футбол, а позже получил степень магистра в области уголовного права.
Ласма вышла замуж за Ричарда в мае 2006 года, а через несколько лет они переехали в Техас, где у супругов родились два сына.
"Когда в 18 лет я уехала учиться и играть в университет США, если кто-то спрашивал, останусь ли я в Америке, я всегда со смехом отвечала: "У меня таких планов нет, но если встречу свою большую любовь, возможно, останусь". Так я отвечала несколько лет, пока действительно так и не произошло! Но у меня действительно не было цели выйти замуж за американца и остаться в США. У меня как у спортсменки были другие цели - образование и баскетбол", - вспоминает Ласма.
Теперь она воспитывает двух сыновей и работает в сфере образования.
"Когда в 2009 году я завершила карьеру баскетболистки в клубе TTT Rīga, нужно было решать, что делать дальше. В Америке я получила степень бакалавра по управлению бизнесом, однако у меня как у спортсменки не было опыта работы, которого требуют работодатели в США. Поэтому в Америке я начала работать продавцом в магазине, чтобы получить опыт и чтобы будущие работодатели могли получить рекомендации обо мне.
Пока муж не подбодрил меня, сказав: "Ласма, ты такая умная, у тебя отлично получается математика, почему бы тебе не попробовать работать в школе учителем?" Сначала я не была уверена, что мой английский достаточно хорош для работы в школе, но муж меня поддержал. Мне всегда нравилось учиться, я сдала все необходимые экзамены и стала учителем седьмого класса, а также тренером в школе", - рассказывает Ласма.
Начинала она как тренер по волейболу, а позднее получила и степень магистра по математике.
"У меня не было ни опыта тренерской работы, ни опыта в волейболе! И тогда папа, который сам когда-то был профессиональным волейболистом, помогал мне советами, различными тренировочными материалами и видео. В первый год моя детская команда очень хорошо выступила, заняв первое место в регионе", - вспоминает Ласма, которая проработала учителем и тренером 11 лет.
Затем она начала посвящать всю энергию спортивному развитию собственных детей, а теперь уже три года является директором начальной школы в Техасе.
Сыновья Якобсоне физически развиты и спортивны. Например, в Бенджамине соединились рост матери и атлетизм отца. Сейчас парень является ведущим игроком баскетбольной команды школы McKinney Boyd, у него уже есть предложения от шести университетских команд NCAA.
Но почему именно баскетбол, а не спорт отца - американский футбол?
"Я начал играть в баскетбол в четыре года. Еще немного играл в европейский футбол и американский футбол, но потом началась пандемия коронавируса, в Америке командные виды спорта запретили тренировать, и все это время я проводил дома, во дворе, у баскетбольного кольца. Каждый день я играл на улице в баскетбол, он мне настолько понравился, что все - с этого момента только баскетбол", - отвечает Бенджамин Янис.
Сейчас Бенджамин Янис Беруэ в штате Техас считается одним из самых талантливых баскетболистов своего возраста. Однако, имея двойное гражданство Латвии и США, он решил на международных соревнованиях представлять сборную Латвии. Почему?
"Да, я мог бы играть за сборную США, но... Мама - латышка, ее семья живет в Латвии, и я сам латыш. Мама играла за сборную Латвии, и я тоже хотел представлять Латвию!" - отвечает молодой баскетболист.
"Представлять сборную Латвии было очень здорово. Я был самым младшим игроком, но приобрел много новых друзей. Играть на чемпионате Европы было хорошей возможностью показать себя, однако баскетбол там был совсем другим, чем тот, в который мы играем в Америке. Намного больше передач, гораздо больше комбинаций, и все происходит немного быстрее. Игроки быстрее, больше двигаются, темп игры намного выше", - рассказывает Бенджамин Янис Беруэ о своем дебюте в сборной Латвии.
В сборную Латвии он попал после того, как им заинтересовались латвийские баскетбольные функционеры.
"Предполагаю, что в Латвии его заметили благодаря моим социальным сетям. Прошлой осенью со мной и мужем связался менеджер сборных Латвии по баскетболу Эмилс Томс, сказав, что планирует поездку в США, чтобы лично посмотреть нескольких молодых латвийских баскетболистов. В январе он приехал вместе с Каспаром Ципрусом, посетил игру Бенджамина, подарил ему форму сборной Латвии...
В тот момент меня самой не было в нашем городе, потому что ко мне на день рождения приехали мама и сестра, и мы путешествовали по Аризоне. Конечно, я всегда мечтала, чтобы мои сыновья играли за сборную Латвии, но я не хотела им это навязывать - это должно было быть их собственное решение, какую сборную представлять.
И когда я вернулась домой, муж сказал, что Бенджамин хочет и решил играть за сборную Латвии. Это действительно был хороший подарок на день рождения!" - рассказывает Якобсоне.
"Я американец, но также латыш!"
У молодого баскетбольного таланта два имени.
"В Латвии все называют меня Бенджамином, а тренер - Янисом. Родители же чаще называют меня Бенджи", - говорит парень.
Его мама Ласма объясняет:
"Когда у нас с мужем еще не было детей, но я уже понимала, что мы будем жить в Америке, я решила, что у моих детей будут латышские имена, потому что так хотела сохранить связь с Латвией. Почему именно Янис? Если в любой точке мира встретишь человека по имени Янис, сразу понятно, что он латыш! Я хотела, чтобы моего сына можно было идентифицировать как латыша, а Бенджамин, как мне кажется, сильное имя.
У младшего сына Колина второе имя тоже латышское - его зовут Кристапс. Когда мы говорим по-латышски, мы называем мальчика только Кристапсом, а Бенджамина с первых дней его жизни начали называть Бенджи. Конечно, на Янов день он становится Янисом. С венком из дубовых листьев на голове!"
Кем Бенджамин Янис считает себя больше - латышом или американцем?
"Я родился в Америке, я американец, но я также латыш", - отвечает молодой баскетболист, добавляя, что в Латвии он все же больше чувствует себя американцем.
Ласма дополняет: "Когда оба мальчика были еще маленькими, примерно в пять-семь лет, они всегда говорили: "Я латыш!" Да, они ощущают в себе латышскую принадлежность, мы дома соблюдаем латышские традиции, много говорим о Латвии.
Да, они американцы, их папа на самом деле происходит с Гаити, и культура его родной страны тоже, возможно, не так сильно, но все же присутствует в сыновьях. А Америка ведь является мультикультурной страной".
Бенджамин Янис действительно хорошо говорит по-латышски, хотя иногда вставляет слова на английском языке.
"Я всю жизнь говорю по-латышски. Мои прабабушка и прадедушка в Латвии не знают английского, поэтому я разговариваю с ними на латышском", - объясняет парень.
Его мама продолжает: "Я даже не рассматривала другой вариант, сразу было понятно - мои дети будут говорить по-латышски! Для меня было важно, чтобы у них была связь с Латвией. Конечно, внешне они не похожи на латышей, но я хотела, чтобы они чувствовали себя частью Латвии. И в этом плане именно язык имеет огромное значение - зная латышский язык, в Латвии их будут гораздо лучше принимать".
Ласма, однако, вспоминает, что в первые девять лет жизни в Центральном Техасе она искала других местных латышей, но так никого и не нашла. "Я отчаянно искала их и в социальных сетях, и в других местах, но так и не встретила ни одного другого латыша. Но когда мы переехали, я познакомилась с несколькими латышскими семьями. Надеялась, что у них будут дети, с которыми мои дети смогут общаться по-латышски, но у этих семей дети были еще совсем маленькими. Так что нашим мальчикам практически не с кем разговаривать. Мы каждую неделю связываемся с моими родителями и моей сестрой, и это также их заслуга в том, что дети выучили латышский язык.
Во время пандемии я записала мальчиков на дистанционные курсы латышского языка. Конечно, у них нет очень большого словарного запаса, но базовые знания есть. Они умеют и читать, и писать", - рассказывает Ласма.
Однако Бенджамин возражает: "Ну, писать по-латышски я все-таки не умею настолько хорошо, как нужно. Но читать умею!"
Впервые в Латвии Бенджамин побывал в возрасте четырех лет, всего на родине своей мамы он был четыре раза. "С первого раза я помню, что мы были у бабушки и дедушки в Стренчи. В их садах я съел все, что там росло. Мне очень нравятся крыжовник, смородина, горошек прямо с грядки", - улыбается Бенджамин.
Его мама добавляет: "Для моих детей смородина - любимые ягоды! Еще помню, как сильно мальчики были в восторге от сарайчика. Не знаю, потому ли, что им самим это слово казалось интересным, но когда мы куда-то шли, они кричали: "Смотрите, там сарайчик!"
Из латышских блюд Бенджамин любит все, что готовят наши мамы и бабушки. "Пирожки, бутерброды, очень люблю фрикадельковый суп, котлеты, отбивные, картофель, а еще крабовый салат и на десерт взбитые сливки с поджаренными овсяными хлопьями", - перечисляет парень.