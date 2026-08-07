Его заметила баскетбольная элита США, но он выбрал играть за Латвию: путь юного Бенджамина Яниса Беруэ

"Когда в 18 лет я уехала учиться и играть в университет США, если кто-то спрашивал, останусь ли я в Америке, я всегда со смехом отвечала: "У меня таких планов нет, но если встречу свою большую любовь, возможно, останусь". Так я отвечала несколько лет, пока действительно так и не произошло! Но у меня действительно не было цели выйти замуж за американца и остаться в США. У меня как у спортсменки были другие цели - образование и баскетбол", - вспоминает Ласма.