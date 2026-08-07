Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
Телец
Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
Близнецы
Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.
Рак
Действия говорят за себя сами, словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче - не совсем ваша стезя.
Лев
Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?
Дева
Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.
Весы
Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный тоннель проблем.
Скорпион
Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
Стрелец
Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
Козерог
Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
Водолей
Сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
Рыбы
Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе - тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.