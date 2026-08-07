Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 августа
Фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 августа

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.

Телец

Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.

Близнецы

Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.

Рак

Действия говорят за себя сами, словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче - не совсем ваша стезя.

Лев

Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?

Дева

Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.

Весы

Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный тоннель проблем.

Скорпион

Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.

Стрелец

Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.

Козерог

Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.

Водолей

Сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.

Рыбы

Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе - тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

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