Фантомас возвращается: французы показали первый трейлер нового фильма о легендарном злодее
Легендарный преступник, которого миллионы зрителей знают по культовым комедиям с Жаном Маре и Луи де Фюнесом, возвращается на большой экран. Французские кинематографисты представили первый трейлер нового "Фантомаса", однако зрителей ждет совсем не ностальгическая комедия, а мрачный криминальный триллер, гораздо ближе к оригинальным романам.
Французские кинематографисты представили первый трейлер нового фильма "Фантомас", премьера которого запланирована на февраль 2027 года. Режиссером картины стал Фредерик Теллье, известный по криминальным драмам, а главные роли исполнили Гийом Кане и Ромен Дюрис.
Однако поклонникам знаменитой трилогии 1960-х годов не стоит ждать привычной атмосферы приключенческой комедии. Новая картина станет серьезным криминальным триллером, максимально приближенным к литературному первоисточнику.
Кто такой Фантомас
Фантомас - один из самых известных литературных злодеев Франции. Персонаж появился в 1911 году благодаря писателям Пьеру Сувестру и Марселю Аллену. За несколько десятилетий авторы создали более 30 романов, в которых загадочный преступник постоянно менял внешность, мастерски использовал маски, устраивал дерзкие преступления и раз за разом уходил от преследования инспектора Жюва.
Именно эта мрачная атмосфера первых романов легла в основу нового фильма. Его действие вновь переносит зрителей в Париж начала XX века, где инспектор Жюв расследует серию жестоких преступлений, за которыми стоит неуловимый Фантомас.
Почему фильмы 1960-х стали культовыми
Во всем мире, а особенно на постсоветском пространстве, имя Фантомаса ассоциируется прежде всего с трилогией режиссера Андре Юнебеля:
- "Фантомас" (1964);
- "Фантомас разбушевался" (1965);
- "Фантомас против Скотланд-Ярда" (1966).
Хотя эти фильмы были основаны на романах, их создатели сознательно превратили мрачный детектив в легкую приключенческую комедию с элементами фантастики. Главной звездой трилогии стал Жан Маре, который одновременно сыграл сразу двух персонажей - журналиста Фандора и самого Фантомаса.
Не менее важную роль сыграл Луи де Фюнес, исполнивший комиссара Жюва. Именно его эмоциональная игра, вспыльчивость, паника и комические ситуации сделали фильмы любимыми для миллионов зрителей.
Есть информация, что после завершения трилогии создатели планировали снять четвертый фильм - "Фантомас в Москве". Однако проект так и не был реализован. Среди причин назывались резко выросшие гонорары звезд, а также нежелание Жана Маре продолжать участие в серии, поскольку в афишах его имя все чаще уступало первое место стремительно набирающему мировую популярность Луи де Фюнесу.
Чем новый фильм отличается от классических комедий
Главное отличие новой версии заключается в жанре. Если фильмы с Жаном Маре и Луи де Фюнесом были наполнены юмором, невероятными погонями, фантастическими гаджетами, летающим автомобилем и почти пародийной атмосферой, то новая экранизация делает ставку на напряженный детектив и психологическое противостояние преступника и полиции.
Создатели подчеркивают, что хотят вернуть Фантомаса к его литературным корням - загадочному и жестокому преступнику, которого действительно боялись современники начала XX века.
Что известно о новой картине
Согласно опубликованному трейлеру, зрителей ждут мрачная атмосфера Парижа начала XX века, масштабные сцены преследования, современные спецэффекты и значительно более реалистичная история, чем в знаменитых фильмах 1960-х годов.
Главные роли исполняют Гийом Кане и Ромен Дюрис, а мировая премьера фильма намечена на 3 февраля 2027 года. Создатели рассчитывают, что новая версия познакомит молодое поколение с одним из самых известных персонажей французской литературы, а поклонникам классики позволит взглянуть на Фантомаса таким, каким его когда-то задумали авторы романов.