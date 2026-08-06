Фантомас возвращается: французы показали первый трейлер нового фильма о легендарном злодее

Есть информация, что после завершения трилогии создатели планировали снять четвертый фильм - "Фантомас в Москве". Однако проект так и не был реализован. Среди причин назывались резко выросшие гонорары звезд, а также нежелание Жана Маре продолжать участие в серии, поскольку в афишах его имя все чаще уступало первое место стремительно набирающему мировую популярность Луи де Фюнесу.