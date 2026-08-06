Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону - и все ваши усилия пойдут прахом.
Телец
Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил - успех вам обеспечен.
Близнецы
Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
Рак
Спланировав этот день - не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
Лев
Поговорите с кем нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, небесполезный совет.
Дева
Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
Весы
Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.
Скорпион
Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным, это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
Стрелец
Сегодня в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся.
Козерог
Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.
Водолей
Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
Рыбы
Сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка.