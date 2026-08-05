Что посмотреть после тяжелого дня - 10 добрых сериалов без убийств и жестокости

Проблема в том, что Элеонор понимает - ее приняли за другого человека. При жизни она была далеко не идеальной и теперь боится, что ошибка вскроется. Чтобы не попасть в Плохое место, героиня просит своего нового знакомого Чиди научить ее быть хорошим человеком.