В Латвии снимают масштабную историческую драму: в массовых сценах участвуют около 200 человек

Из четырех сюжетных линий две снимаются в Латвии. Одна уже была отснята у скал Ķūķu в Цесисском крае, еще по одной - на острове Сааремаа в Эстонии и в Карелии в Финляндии. Заключительные съемки проходят в природном парке Piejūra на левом берегу устья Гауи.