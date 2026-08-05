В Латвии снимают масштабную историческую драму: в массовых сценах участвуют около 200 человек
В Царникаве стартовал финальный этап съемок международной исторической драмы "Серебряно-белый" (Hõbevalge). В одной из самых масштабных сцен фильма задействованы около 200 статистов, десятки хористов и большая команда латвийских кинематографистов.
С 3 по 7 августа в Царникаве, у места где Гауя впадает в Балтийское море, проходит заключительный этап съемок художественного фильма "Серебряно-белый" (Sidrabbalts, Hõbevalge).
Именно здесь снимают одну из самых масштабных и зрелищных сцен картины. В ней принимают участие около 200 статистов, включая примерно 150 певцов из хоров Stella Vitalis, Jumis, Gaudeamus, Mundus, Vēja balss, Undīne, Saknes, а также участников фольклорного ансамбля Cēlāji. Под руководством главного дирижера Ивара Цинкуса они исполнят специально написанную для фильма оригинальную композицию эстонского композитора и певицы Мари Калкун.
"Серебряно-белый" - новый фильм известного эстонского режиссера Марти Хельде, автора картин "На перекрестном ветру" и "Скандинавская тишина". В основу фильма легли мотивы культовой книги эстонского писателя и политика Леннарта Мери "Hõbevalge".
Проект создается как совместное производство Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции при поддержке европейского кинофонда Eurimages. Латвию представляет студия Air Productions, а съемки в стране поддерживают Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) и Национальный киноцентр.
Сюжет переносит зрителей почти на 3000 лет назад и рассказывает истории четырех финно-угорских общин, живших в разные эпохи. Картина исследует происхождение Балтийского региона, взаимоотношения человека с природой, мифами и коллективной памятью.
Из четырех сюжетных линий две снимаются в Латвии. Одна уже была отснята у скал Ķūķu в Цесисском крае, еще по одной - на острове Сааремаа в Эстонии и в Карелии в Финляндии. Заключительные съемки проходят в природном парке Piejūra на левом берегу устья Гауи.
Создатели фильма специально искали места, где сохранился первозданный природный ландшафт. В картине важную роль играют вода, огонь, древние обряды и дикая природа, поэтому латвийские пейзажи становятся не просто фоном, а полноценной частью драматургии.
В работе над фильмом участвует большая команда латвийских специалистов. За создание анимационных эпизодов и цифровых визуальных эффектов отвечает аниматор и художник компьютерной графики Константин Вишневский. В съемочной группе также работают художник по свету Петерис Скуиньш, звукорежиссер Мартиньш Розенталс, руководитель съемочных локаций в Латвии Иева Эйхе и фотограф Андрей Строкин.
Роль Северного короля исполняет латвийский актер Арманд Бергис. Подбором актеров и участников массовых сцен руководит Гунита Гроша совместно с агентством Casting Bridge. Латвийскими сопродюсерами фильма выступают Антра Гайле и Лига Гайса.
Книга Леннарта Мери "Hõbevalge" впервые вышла в 1976 году и считается одним из важнейших культурно-исторических произведений Эстонии. К 50-летию книги 25 сентября 2026 года в Морском музее Эстонии Lennusadam в Таллине откроется выставка. Художественный фильм "Серебряно-белый" станет частью юбилейных мероприятий, а его премьера запланирована на первую половину 2027 года.