Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас будут подгонять мелкие но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.
Телец
Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно?! Не будьте слишком мягким в подобных вопросах.
Близнецы
Вас захлестнула мерзкая липкая волна аглицкого сплина (русской хандры). Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. Сегодня возможно даже начало очередного романа.
Рак
Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
Лев
Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.
Дева
Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
Весы
Внимательно присмотритесь к тому, чем заняты окружающие, прежде чем кидаться им на помощь. Вам следует экономнее расходовать свою энергию - сегодня ее будет не слишком много.
Скорпион
Сегодня вам будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно сидя (хорошо бы в кресле, но это - как получится) вы сможете обдумать и учесть все немаловажные мелочи, упускаемые обычно людьми более торопливыми.
Стрелец
Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение. Так что, если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить причину - действуйте.
Козерог
Не пытайтесь подвинуть гору силой мысли - не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать - они этого не заслужили.
Водолей
Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
Рыбы
Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.