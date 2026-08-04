Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.
Телец
Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
Близнецы
Все, что вы сегодня будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что, если у кого возникнут претензии - отсылайте к первоисточникам.
Рак
Прислушайтесь к тишине между словами, в ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами сегодня попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.
Лев
Сегодня ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как вы хотелось бы. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потреплет, причем тем больше, чем большее внимание вы будете этому уделять.
Дева
Если кто и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы, и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих, особенно сегодня.
Весы
Сегодня вам не стоит давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика, а вот неприятностей в связи с этим можете огрести немало.
Скорпион
Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
Стрелец
Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.
Козерог
Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
Водолей
Сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с коими вам придется общаться. Восторга они у вас не вызовут, но это еще не причина, чтобы направо и налево объявлять всех дураками.
Рыбы
Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.