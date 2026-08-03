Удача сама идет в руки: названы 4 знака зодиака - главные счастливчики 4 августа
4 августа 2026 года четыре знака зодиака смогут привлечь в свою жизнь необычайную удачу и изобилие. После того как Хирон перешел в ретроградное движение в Тельце, наступает время осмыслить все уроки, полученные за этот год, и улучшить свое финансовое положение.
Вторник может стать началом непростого периода, полного сложных разговоров с друзьями и размышлений о прошлом. Однако именно через эти процессы приходит исцеление. Представители этих знаков понимают, что трудности временны, и чем быстрее они справятся с ними, тем скорее в их жизнь придут благополучие и достаток, пишет TourTango.
Телец
Ретроградный Хирон помогает вам привлечь удачу и изобилие, потому что вы твердо придерживаетесь своих жизненных ценностей. 4 августа вы осознаете, что жизнь - это не только работа ради зарплаты. Гораздо важнее иметь время для себя.
Вместо того чтобы позволять другим распоряжаться вашим расписанием или постоянно искать дополнительный заработок, вы решаете довериться жизни и поверить, что все необходимое придет в нужный момент.
И уже сегодня вы получите небольшое подтверждение того, что эта вера оправданна. То, что вам нужно, появится без лишней борьбы и жертв. Хотя такой подход может немного пугать, именно он приносит глубокое внутреннее исцеление. Отказаться от стремления все контролировать непросто, но сейчас вы готовы попробовать.
Скорпион
Вы привлекаете удачу и финансовое благополучие, немного отстраняясь от отношений и сохраняя свои ресурсы для себя.
Ради любви вы многим жертвовали и не всегда сожалели об этом, однако были моменты, когда такие поступки дорого вам обходились.
Вы вкладывали слишком много сил, времени и денег в отношения, где вас не ценили по достоинству. Потраченное время уже не вернуть, а потерянные средства можно заработать снова, но вам больше не хочется платить такую цену.
Во вторник вы перестанете постоянно доказывать свою любовь, решая чужие проблемы. Вы поймете, что разумная экономность помогает увидеть, кто действительно любит вас как человека, а не за то, что вы можете дать.
Водолей
Вы проходите через период исцеления, связанный с домом и семейной жизнью. Этот процесс займет время, но уже 4 августа вы увидите первые признаки того, что ситуация меняется к лучшему.
Раньше, когда дома возникали конфликты, вам хотелось уйти куда угодно, лишь бы не оставаться рядом. Постоянные попытки отвлечься обходились слишком дорого и заметно ударили по вашему бюджету.
Во вторник напряжение начнет спадать. Кажется, что передышка нужна уже не только вам, но и всем окружающим. Появится возможность спокойно вздохнуть. Хотя осторожность пока сохраняется, атмосфера уже совсем не такая тяжелая, как раньше.
Вы сможете спокойно поужинать дома и наконец выспаться в собственной постели. Жизнь начинает поворачиваться в правильном направлении, а внутреннее спокойствие станет для вас главным признаком того, что впереди вас ждет настоящее изобилие.
Лев
Вы привлечете удачу и благополучие, вернув себе уверенность и силу в профессиональной сфере.
4 августа вы серьезно задумаетесь о своей карьере и честно ответите себе на вопрос: что вы действительно любите делать, а что выполняете исключительно ради денег.
Вы давно мечтали, чтобы ваши заслуги заметили и оценили, но добиться признания оказалось непросто. Иногда вам даже казалось, что вы делаете что-то неправильно или просто выбрали неподходящее время.
Однако во вторник вы перестанете зависеть от чужого одобрения. Вы больше не будете ждать, пока кто-то подтвердит вашу ценность.
Когда вы возьмете ответственность за собственный путь и перестанете искать признание со стороны, почувствуете невероятный прилив сил. Вы вновь ощутите вкус к жизни, и именно это станет для вас настоящим исцелением.