В воскресенье, 2 августа, в концертном зале "Дзинтари" прошел XXVI международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале".

Фестиваль"Звезды балета в Юрмале" (2.08.2026)

В воскресенье, 2 августа, в концертном зале "Дзинтари" прошел XXVI международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале".

Стиль жизни

ФОТО: публика в Юрмале собралась на масштабный концерт звезд балета

Отдел культуры

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В воскресенье, 2 августа, в концертном зале "Дзинтари" прошел XXVI международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале".

Программа фестиваля, которую тщательно составил его художественный руководитель Айварс Лейманис, подарила зрителям незабываемый художественный опыт, объединив ценности современного и классического балета. 

Международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале" - это многолетний и значимый элемент в культурной жизни Латвии, который обогащает культурное предложение страны и укрепляет престиж профессионального искусства танца. Фестиваль дает уникальную возможность увидеть признанных мировых звезд балета, насладиться жемчужинами классического балета, а также проследить за новейшими тенденциями в современной хореографии, отдавая дань уважения творческому совершенству балетного искусства и способствуя диалогу между классическим и современным искусством.

Темы

Культурная жизньДзинтариЮрмала

Другие сейчас читают