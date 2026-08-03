ФОТО: публика в Юрмале собралась на масштабный концерт звезд балета

Международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале" - это многолетний и значимый элемент в культурной жизни Латвии, который обогащает культурное предложение страны и укрепляет престиж профессионального искусства танца. Фестиваль дает уникальную возможность увидеть признанных мировых звезд балета, насладиться жемчужинами классического балета, а также проследить за новейшими тенденциями в современной хореографии, отдавая дань уважения творческому совершенству балетного искусства и способствуя диалогу между классическим и современным искусством.