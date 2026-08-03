Фестиваль"Звезды балета в Юрмале" (2.08.2026)
В воскресенье, 2 августа, в концертном зале "Дзинтари" прошел XXVI международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале".
ФОТО: публика в Юрмале собралась на масштабный концерт звезд балета
В воскресенье, 2 августа, в концертном зале "Дзинтари" прошел XXVI международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале".
Программа фестиваля, которую тщательно составил его художественный руководитель Айварс Лейманис, подарила зрителям незабываемый художественный опыт, объединив ценности современного и классического балета.
Международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале" - это многолетний и значимый элемент в культурной жизни Латвии, который обогащает культурное предложение страны и укрепляет престиж профессионального искусства танца. Фестиваль дает уникальную возможность увидеть признанных мировых звезд балета, насладиться жемчужинами классического балета, а также проследить за новейшими тенденциями в современной хореографии, отдавая дань уважения творческому совершенству балетного искусства и способствуя диалогу между классическим и современным искусством.