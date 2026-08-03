Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
Телец
Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.
Близнецы
Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу. Причем никто даже и не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.
Рак
Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.
Лев
Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка-другая особо чувствительных особей.
Дева
Сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффектности представления, то его лучше перенести на другой день.
Весы
Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
Скорпион
Сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничить себя, боясь, что ваша самоуверенность излишня. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.
Стрелец
Не позволяйте мыслям, а тем более - чувствам, отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
Козерог
Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
Водолей
Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
Рыбы
Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.