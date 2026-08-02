Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть насыщенной. Вам предстоит решать сразу несколько важных вопросов, однако энергии хватит на все. В работе возможны интересные предложения, от которых не стоит отказываться сразу. В личной жизни наступает период откровенных разговоров. Одинокие Овны могут познакомиться с человеком, который надолго задержится в их жизни.