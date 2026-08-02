Второй день фестиваля Summer Sound 2026
В субботу, 1 августа, на пляже Лиепаи с неутихающей энергией прошел второй день крупнейшего в странах Балтии пляжного фестиваля Summer ...
ФОТО: танцы на пляже до самого рассвета, мировые звезды и местные знаменитости - 2-й день фестиваля Summer Sound
В субботу, 1 августа, на пляже Лиепаи с неутихающей энергией прошел второй день крупнейшего в странах Балтии пляжного фестиваля Summer Sound 2026. Тысячи гостей наслаждались выступлениями мировых звезд, концертами ведущих исполнителей Балтии, спортивными мероприятиями и вечеринками, которые продолжались до самого рассвета. Предлагаем посмотреть самые яркие моменты фестиваля.
В вечерней программе на сцену вышли как звезды мировой электронной музыки, так и популярные исполнители стран Балтии, подарив зрителям незабываемые эмоции.
Мировые звезды зажгли публику
Главным событием вечера стало выступление нидерландской суперзвезды электронной танцевальной музыки Hardwell. Всемирно известный диджей устроил эффектное шоу, заставив танцевать весь пляж.
Не меньше восторга вызвали британский drum and bass-дуэт Sigma и культовый эстонский рэпер Tommy Cash, который, как всегда, удивил публику своим эксцентричным и провокационным сценическим образом.
Наряду с зарубежными артистами грандиозную вечеринку на песчаном пляже Лиепаи устроили и латвийские музыканты. Атмосферу поддерживали Bermudu Divstūris, этномузыкальная группа Tautumeitas и инди-поп-группа Kautkaili.
Танцы до утра
Второй день фестиваля начался задолго до выхода главных артистов на сцену. В первой половине дня посетители активно участвовали в традиционном турнире по пляжному волейболу, пользуясь теплой летней погодой.
С наступлением темноты праздник развернулся сразу на нескольких площадках. Помимо концертов на четырех главных сценах, до первых лучей солнца не стихали музыка и танцы в специализированной зоне электронной музыки Klubs++, где вечеринка продолжалась до самого рассвета.
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