ФОТО: танцы на пляже до самого рассвета, мировые звезды и местные знаменитости - 2-й день фестиваля Summer Sound

С наступлением темноты праздник развернулся сразу на нескольких площадках. Помимо концертов на четырех главных сценах, до первых лучей солнца не стихали музыка и танцы в специализированной зоне электронной музыки Klubs++, где вечеринка продолжалась до самого рассвета.