Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ни мелодичный голос, ни выразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше и не пытаться, а то потом будет неудобно обращаться с тем же вопросом.
Телец
Сегодня вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.
Близнецы
Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное - успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
Рак
Сегодня вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет, за необдуманные поступки, совершенные нынче вы получите по полной программе.
Лев
Сегодня вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись вам не по силам, и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете время.
Дева
Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется - узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.
Весы
Наведите относительный порядок в мозгах - они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
Скорпион
Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
Стрелец
Сегодняшний день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
Козерог
Сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
Водолей
Поверьте в свою удачу - чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.
Рыбы
Сегодня вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако, если они не подразумевают причинения неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться?