Любовные треугольники и семейные тайны - 10 главных премьер Netflix в августе
Netflix подготовил насыщенную программу на август 2026 года. Зрителей ждут новые сезоны популярных сериалов, экранизации известных романов, романтическое реалити-шоу и долгожданный финал Outer Banks ("Внешние отмели"). Otkrito.lv рассказывает, что стоит добавить в список для просмотра.
Best Medicine ("Лучшее лекарство") - 4 августа
Сериал рассказывает о докторе, который переезжает в небольшой город и быстро понимает, что найти общий язык с местными жителями будет непросто.
Главный герой кажется окружающим холодным, неловким и чрезмерно прямолинейным. Однако постепенно выясняется, что именно такой врач и нужен городу. В процессе меняются не только его пациенты, но и он сам.
"Лучшее лекарство" является американской адаптацией популярного британского сериала Doc Martin ("Доктор Мартин"), выходившего с 2004 по 2022 год. Первый сезон появится на Netflix 4 августа.
Let's Marry Harry ("Давайте женим Гарри") - 5 августа
Звезда реалити-шоу Гарри Джоуси снова отправляется на поиски любви. На этот раз он утверждает, что готов к серьезным отношениям и даже браку.
За его сердце будут бороться 20 женщин, а помогать выбирать потенциальную невесту станут известные друзья участника. Зрителей ждут свидания, конфликты, выбывания и непростой финальный выбор между двумя девушками.
Формат проекта напоминает популярные романтические реалити-шоу, но обещает еще больше личной драмы.
One Hundred Years of Solitude ("Сто лет одиночества") - 5 и 26 августа
Продолжение масштабной экранизации романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" выйдет в двух частях.
История вновь сосредоточится на семье Буэндиа, нескольких поколениях ее представителей и созданном ими городе Макондо. Семейные конфликты, любовь, войны, одиночество и магический реализм переплетаются в одной большой саге.
Первые семь эпизодов второй части выйдут 5 августа, а финал станет доступен 26 августа. Первый сезон сериала появился в 2024 году и получил положительные отзывы критиков.
My Life with the Walter Boys ("Моя жизнь с мальчиками Уолтер") - 6 августа
В третьем сезоне любовный треугольник между Джеки, Коулом и Алексом станет еще сложнее.
Предыдущая глава закончилась признанием Коула, которое случайно услышал Алекс. Одновременно зрителей оставили в тревожном ожидании из-за состояния здоровья главы семьи Джорджа.
Теперь к знакомым героям присоединится еще один участник романтической истории - человек из прошлого Джеки. Новый сезон обещает семейные конфликты, ревность и очередные попытки героини разобраться в своих чувствах.
My Brilliant Career ("Моя блестящая карьера") - 13 августа
Исторический сериал основан на романе 1901 года и переносит зрителей в Австралию конца XIX века.
Главная героиня мечтает построить карьеру и жить по собственным правилам. Однако общество ожидает от молодой женщины совсем другого будущего. Ее планы осложняют строгие социальные нормы, давление окружающих и зарождающиеся романтические чувства.
Произведение уже экранизировали в 1979 году, но новая версия Netflix обещает более современный и ироничный взгляд на знакомую историю.
Tires ("Шиномонтажники") - 13 августа
Комедия о сотрудниках семейной автомастерской возвращается с третьим сезоном. Главные герои снова пытаются спасти бизнес, оказавшийся на грани краха. При этом они не прекращают спорить, высмеивать друг друга и принимать сомнительные решения.
Сериал подойдет зрителям, которые любят грубоватый юмор, абсурдные рабочие ситуации и комедии о людях, вынужденных работать вместе, несмотря на постоянные конфликты.
MLB Field of Dreams ("Поле мечты") - 13 августа
В список вошел не только сериал, но и специальная спортивная трансляция.
Netflix покажет бейсбольный матч между Philadelphia Phillies и Minnesota Twins. Игра пройдет рядом с полем, ставшим знаменитым благодаря фильму Field of Dreams ("Поле чудес") 1989 года.
Трансляция рассчитана прежде всего на поклонников бейсбола и зрителей, которым нравятся необычные спортивные события с атмосферой классического кино.
Outer Banks ("Внешние отмели") - 20 августа
Пятый сезон станет последним для одной из самых популярных подростковых приключенческих драм Netflix.
После четырех сезонов опасных путешествий, предательств и потерь герои должны завершить свою историю. Джон Би, Сара, Киара, Поуп, Клео и Рэйф снова окажутся втянуты в борьбу за загадочную корону.
Одновременно им придется пережить смерть Джей-Джея и разобраться с последствиями событий предыдущего сезона. Создатели обещают закрыть основные сюжетные линии и устроить героям последнее большое приключение.
Leanne ("Лиэнн") - 27 августа
Во втором сезоне Лиэнн продолжит собирать жизнь заново после неожиданного развода.
Ее муж ушел после 33 лет брака, и теперь героине приходится одновременно справляться с одиночеством, семейными проблемами и попытками начать новые отношения. Рядом остается ее сестра Кэрол, которая поддерживает Лиэнн, хотя сама нередко становится источником хаоса.
Новый сезон сосредоточится на жизни после развода, свиданиях после 60 лет и отношениях с пожилыми родителями.
All the Truth in My Lies ("Вся правда о моей лжи") - 28 августа
Испанская романтическая комедия основана на романе Элисабет Бенавент.
Группа друзей отправляется в путешествие перед свадьбой одной из героинь. Обычная веселая поездка быстро превращается в череду признаний, конфликтов и неожиданных открытий.
У каждого участника компании есть тайны, скрытые желания и невысказанные чувства. Красивые пейзажи, романтика и юмор будут сочетаться с драмой, способной изменить отношения внутри компании.