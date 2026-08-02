Любовные треугольники и семейные тайны - 10 главных премьер Netflix в августе
Фото: Otkrito.lv
Netflix подготовил насыщенную программу на август 2026 года.
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Любовные треугольники и семейные тайны - 10 главных премьер Netflix в августе

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Netflix подготовил насыщенную программу на август 2026 года. Зрителей ждут новые сезоны популярных сериалов, экранизации известных романов, романтическое реалити-шоу и долгожданный финал Outer Banks ("Внешние отмели"). Otkrito.lv рассказывает, что стоит добавить в список для просмотра.

Best Medicine ("Лучшее лекарство") - 4 августа

Сериал рассказывает о докторе, который переезжает в небольшой город и быстро понимает, что найти общий язык с местными жителями будет непросто.

Главный герой кажется окружающим холодным, неловким и чрезмерно прямолинейным. Однако постепенно выясняется, что именно такой врач и нужен городу. В процессе меняются не только его пациенты, но и он сам.

"Лучшее лекарство" является американской адаптацией популярного британского сериала Doc Martin ("Доктор Мартин"), выходившего с 2004 по 2022 год. Первый сезон появится на Netflix 4 августа.

Let's Marry Harry ("Давайте женим Гарри") - 5 августа

Звезда реалити-шоу Гарри Джоуси снова отправляется на поиски любви. На этот раз он утверждает, что готов к серьезным отношениям и даже браку.

За его сердце будут бороться 20 женщин, а помогать выбирать потенциальную невесту станут известные друзья участника. Зрителей ждут свидания, конфликты, выбывания и непростой финальный выбор между двумя девушками.

Формат проекта напоминает популярные романтические реалити-шоу, но обещает еще больше личной драмы.

One Hundred Years of Solitude ("Сто лет одиночества") - 5 и 26 августа

Продолжение масштабной экранизации романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" выйдет в двух частях.

История вновь сосредоточится на семье Буэндиа, нескольких поколениях ее представителей и созданном ими городе Макондо. Семейные конфликты, любовь, войны, одиночество и магический реализм переплетаются в одной большой саге.

Первые семь эпизодов второй части выйдут 5 августа, а финал станет доступен 26 августа. Первый сезон сериала появился в 2024 году и получил положительные отзывы критиков.

My Life with the Walter Boys ("Моя жизнь с мальчиками Уолтер") - 6 августа

В третьем сезоне любовный треугольник между Джеки, Коулом и Алексом станет еще сложнее.

Предыдущая глава закончилась признанием Коула, которое случайно услышал Алекс. Одновременно зрителей оставили в тревожном ожидании из-за состояния здоровья главы семьи Джорджа.

Теперь к знакомым героям присоединится еще один участник романтической истории - человек из прошлого Джеки. Новый сезон обещает семейные конфликты, ревность и очередные попытки героини разобраться в своих чувствах.

My Brilliant Career ("Моя блестящая карьера") - 13 августа

Исторический сериал основан на романе 1901 года и переносит зрителей в Австралию конца XIX века.

Главная героиня мечтает построить карьеру и жить по собственным правилам. Однако общество ожидает от молодой женщины совсем другого будущего. Ее планы осложняют строгие социальные нормы, давление окружающих и зарождающиеся романтические чувства.

Произведение уже экранизировали в 1979 году, но новая версия Netflix обещает более современный и ироничный взгляд на знакомую историю.

Tires ("Шиномонтажники") - 13 августа

Комедия о сотрудниках семейной автомастерской возвращается с третьим сезоном. Главные герои снова пытаются спасти бизнес, оказавшийся на грани краха. При этом они не прекращают спорить, высмеивать друг друга и принимать сомнительные решения.

Сериал подойдет зрителям, которые любят грубоватый юмор, абсурдные рабочие ситуации и комедии о людях, вынужденных работать вместе, несмотря на постоянные конфликты.

MLB Field of Dreams ("Поле мечты") - 13 августа

В список вошел не только сериал, но и специальная спортивная трансляция.

Netflix покажет бейсбольный матч между Philadelphia Phillies и Minnesota Twins. Игра пройдет рядом с полем, ставшим знаменитым благодаря фильму Field of Dreams ("Поле чудес") 1989 года.

Трансляция рассчитана прежде всего на поклонников бейсбола и зрителей, которым нравятся необычные спортивные события с атмосферой классического кино.

Outer Banks ("Внешние отмели") - 20 августа

Пятый сезон станет последним для одной из самых популярных подростковых приключенческих драм Netflix.

После четырех сезонов опасных путешествий, предательств и потерь герои должны завершить свою историю. Джон Би, Сара, Киара, Поуп, Клео и Рэйф снова окажутся втянуты в борьбу за загадочную корону.

Одновременно им придется пережить смерть Джей-Джея и разобраться с последствиями событий предыдущего сезона. Создатели обещают закрыть основные сюжетные линии и устроить героям последнее большое приключение.

Leanne ("Лиэнн") - 27 августа

Во втором сезоне Лиэнн продолжит собирать жизнь заново после неожиданного развода.

Ее муж ушел после 33 лет брака, и теперь героине приходится одновременно справляться с одиночеством, семейными проблемами и попытками начать новые отношения. Рядом остается ее сестра Кэрол, которая поддерживает Лиэнн, хотя сама нередко становится источником хаоса.

Новый сезон сосредоточится на жизни после развода, свиданиях после 60 лет и отношениях с пожилыми родителями.

All the Truth in My Lies ("Вся правда о моей лжи") - 28 августа

Испанская романтическая комедия основана на романе Элисабет Бенавент.

Группа друзей отправляется в путешествие перед свадьбой одной из героинь. Обычная веселая поездка быстро превращается в череду признаний, конфликтов и неожиданных открытий.

У каждого участника компании есть тайны, скрытые желания и невысказанные чувства. Красивые пейзажи, романтика и юмор будут сочетаться с драмой, способной изменить отношения внутри компании.

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