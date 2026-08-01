Круче чем "Аватар"? В Индии снимают, возможно, один из самых дорогих фильмов в истории
Индийская киноиндустрия готовится к премьере проекта, который уже называют самым амбициозным за всю ее историю. В Сети появился первый четырехминутный трейлер дилогии "Рамаяна: Часть первая". Судя по увиденному, создатели намерены бросить вызов самым зрелищным голливудским блокбастерам.
Главные роли в картине исполняют Ранбир Капур (Рама), Сай Паллави (Сита) и южноиндийская звезда Яш, который играет главного антагониста - Равану. В фильме также снимаются Сани Деол в роли Ханумана, Рави Дубей в роли Лакшманы и другие известные индийские актеры.
Основой фильма стал древнеиндийский эпос "Рамаяна", которому, по оценкам историков, около 2500 лет, хотя сама история относится к гораздо более древней устной традиции. Это одно из важнейших произведений индуистской культуры, рассказывающее о принце Раме, его супруге Сите, похищенной царем демонов Раваной, и великой битве добра со злом.
Создатели обещают максимально бережно перенести легенду на экран, совместив традиционный сюжет с современными технологиями. В трейлере уже показаны масштабные сражения, фантастические миры, армии демонов и впечатляющие визуальные эффекты, из-за которых многие зрители сравнивают проект с "Аватаром", "Властелином колец" и фильмами Marvel.
Особое внимание привлекает бюджет картины. По данным индийских СМИ, на производство обеих частей выделено около 4000 крор рупий - примерно 480 миллионов долларов. Если эта сумма подтвердится, "Рамаяна" станет самым дорогим фильмом в истории индийского кино и войдет в число самых дорогостоящих кинопроектов в мире.
Над визуальными эффектами работают международные специалисты. В создании фильма участвует обладатель премии "Оскар" Ханс Циммер, который пишет музыку вместе с индийским композитором А. Р. Рахманом. За визуальную часть отвечает студия, основанная обладателем "Оскара" за спецэффекты Нами́том Малхотрой, который также является одним из продюсеров проекта.
Первая часть дилогии выйдет в мировой прокат в октябре 2026 года, незадолго до праздника Дивали - одного из главных праздников в Индии. Премьера второй части запланирована на Дивали 2027 года.
После выхода дебютного трейлера проект мгновенно оказался в центре внимания. Пользователи социальных сетей хвалят качество компьютерной графики, масштаб постановки и уважительное отношение к одному из самых почитаемых произведений индийской культуры. Многие уже называют "Рамаяну" фильмом, который может стать новым этапом развития индийского кинематографа и впервые на равных конкурировать с крупнейшими голливудскими франшизами на мировом рынке.