Круче чем "Аватар"? В Индии снимают, возможно, один из самых дорогих фильмов в истории

Основой фильма стал древнеиндийский эпос "Рамаяна", которому, по оценкам историков, около 2500 лет, хотя сама история относится к гораздо более древней устной традиции. Это одно из важнейших произведений индуистской культуры, рассказывающее о принце Раме, его супруге Сите, похищенной царем демонов Раваной, и великой битве добра со злом.