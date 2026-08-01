Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется.
Телец
Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
Близнецы
Сегодня, равно как и следующие несколько дней, лучше посвятить приспосабливанию к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.
Рак
Сегодня вам понадобится некоторый толчок, после чего все пойдет как надо. Начинайте раскачиваться сами, ибо постороннего вмешательства можно и не дождаться.
Лев
Вам следует подружиться с собственной головой, хотя бы на сегодняшний день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение сегодняшнего дня.
Дева
Что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть.
Весы
Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Это не самое творческое состояние. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здраво мыслить вы удивитесь, как вас могли втянуть в такую авантюру, да поздно будет.
Скорпион
Сегодня эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите минимальное усилие в верном направлении, и остальное произойдет само.
Стрелец
Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
Козерог
Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости, соответственно ситуации. Впрочем, сегодня вы получите такой, которым не грех воспользоваться немедленно, он и правда будет хорош, а главное - к месту.
Водолей
Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности оказавшись у вас в поле зрения. Не замедлите им воспользоваться - когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли.
Рыбы
Сегодня в течении событий произойдут резкие перемены, которые не смогут вас не затронуть. Вероятнее всего у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что они (хлопоты) будут приятными.