Для этих трех знаков зодиака август начнется с хороших новостей
1 августа многие решат смотреть на жизнь более оптимистично и воспримут начало месяца как отправную точку нового, счастливого этапа. Такой настрой помогает притягивать положительные события. Хотя влияние Луны почувствуют все, именно эти три знака сумеют использовать эту энергию себе во благо.
Близнецы
С началом нового месяца вы решите начать все с чистого листа. Возможно, вы не любите строить долгосрочные планы, но интуитивно чувствуете, что именно 1 августа задает тон всему месяцу. Поэтому сознательно выбираете позитивный настрой.
Луна в Рыбах поможет избавиться от эмоционального груза прошлого и отпустить то, что долго мешало двигаться вперед. Именно это станет переломным моментом.
Совсем скоро вы почувствуете себя свободнее и будете готовы открыть для себя новые возможности. Для вас действительно начинается что-то важное: мир словно распахивает двери, а впереди появляется надежда, уверенность в себе и ощущение, что все возможно.
Дева
Вы умеете оставлять прошлое позади. Вы понимаете, что невозможно жить настоящим, если постоянно возвращаться мыслями к старым событиям. Да, у вас могут быть свои привязанности, но вы не позволите им стать препятствием на пути к цели.
При этом Луна в Рыбах напоминает: сейчас не стоит торопиться. Перемены придут, но лучше не форсировать события и не принимать поспешных решений.
У вас уже есть четкая цель и продуманный план ее достижения. Главное преимущество сейчас — ваш позитивный настрой. Вы понимаете, куда движетесь, и радуетесь возможности начать все заново. Август обещает стать для вас очень удачным месяцем.
Козерог
Новый месяц — новая глава жизни. Именно с таким настроем вы встретите 1 августа. Вам хочется, чтобы все сложилось именно так, как вы задумали. Конечно, невозможно контролировать абсолютно все, но это не мешает вам уверенно смотреть вперед.
Луна в Рыбах поможет увидеть ситуацию более объективно и не гнаться за недостижимыми мечтами. Ваши планы амбициозны, но вполне реалистичны, а значит, у вас есть все шансы воплотить их в жизнь.
Вы начинаете август с отличным настроением и намерены сохранить этот внутренний настрой как можно дольше. Опыт уже не раз показывал вам, что именно позитивное отношение помогает преодолевать трудности. Поэтому вы не позволите никому испортить вам настроение или погасить ваш внутренний свет.