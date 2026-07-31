ФОТО: звезды мировой оперы в Юрмале - состоялся гала-концерт Кристины Ополайс с участием Пласидо Доминго

Кристина Ополайс призналась, что более десяти лет мечтала о том, чтобы спеть с легендарным Пласидо Доминго в Юрмале. Эта мечта смогла осуществиться только после знакомства певицы с продюсером Евгением Винтур-Ирвестагом. Именно он сказал: "Да, сделаем!", и его продюсерская компания Wintour Group International организовала гала концерт с участием Доминго, Ополайс и Майкла Фабиано с Валентином Урюпиным за дирижерским пультом.