ФОТО: звезды мировой оперы в Юрмале - состоялся гала-концерт Кристины Ополайс с участием Пласидо Доминго
29 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале прошел долгожданный гала-концерт всемирно известной латвийской оперной певицы Кристины Ополайс. Впервые в Латвии выступил легендарный оперный певец Пласидо Доминго.
В программе вечера прозвучали самые известные произведения оперной классики. Зрители стали свидетелями по-настоящему исторического события - первого выступления легендарного Доминго в Латвии. В концерте также приняли участие симфонический оркестр и хор.
В Юрмале состоялся гала-концерт Кристины Ополайс (29.07.2026)
29 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале прошел долгожданный гала-концерт всемирно известной латвийской оперной певицы Кристины Ополайс. Впервые в ...
Перед публикой также выступил один из самых востребованных американских теноров Майкл Фабиано, подарив зрителям особенный вечер, наполненный великолепной музыкой, летней атмосферой и искусством мирового уровня.
Кристина Ополайс призналась, что более десяти лет мечтала о том, чтобы спеть с легендарным Пласидо Доминго в Юрмале. Эта мечта смогла осуществиться только после знакомства певицы с продюсером Евгением Винтур-Ирвестагом. Именно он сказал: "Да, сделаем!", и его продюсерская компания Wintour Group International организовала гала концерт с участием Доминго, Ополайс и Майкла Фабиано с Валентином Урюпиным за дирижерским пультом.
Гости мероприятия пришли в специально подобранных элегантных нарядах, чтобы посетить одно из главных культурных событий этого лета. В фотогалерее можно увидеть, какие образы они выбрали для вечера, на котором звучали голоса звезд мировой оперы.