ФОТО: звезды мировой оперы в Юрмале - состоялся гала-концерт Кристины Ополайс с участием Пласидо Доминго
Фото: пресс-фото
Долгожданный гала-концерт Кристины Ополайс с участием легендарного Пласидо Доминго прошел при полном аншлаге.
Культура

ФОТО: звезды мировой оперы в Юрмале - состоялся гала-концерт Кристины Ополайс с участием Пласидо Доминго

Отдел культуры

Otkrito.lv

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29 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале прошел долгожданный гала-концерт всемирно известной латвийской оперной певицы Кристины Ополайс. Впервые в Латвии выступил легендарный оперный певец Пласидо Доминго.

В программе вечера прозвучали самые известные произведения оперной классики. Зрители стали свидетелями по-настоящему исторического события - первого выступления легендарного Доминго в Латвии. В концерте также приняли участие симфонический оркестр и хор.

29 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале прошел долгожданный гала-концерт всемирно известной латвийской оперной певицы Кристины Ополайс. Впервые в Латвии выступил легендарный оперный певец Пласидо Доминго.

В Юрмале состоялся гала-концерт Кристины Ополайс (29.07.2026)

29 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале прошел долгожданный гала-концерт всемирно известной латвийской оперной певицы Кристины Ополайс. Впервые в ...

Перед публикой также выступил один из самых востребованных американских теноров Майкл Фабиано, подарив зрителям особенный вечер, наполненный великолепной музыкой, летней атмосферой и искусством мирового уровня.

Как призналась Кристина Ополайс, осуществить свою мечту, которую она лелеяла десять лет, - спеть в Юрмале вместе с Пласидо Доминго - ей помог генеральный продюсер концерта Евгений Винтур-Ирвестаг (на фото - дирижер Валентин Урюпин, Евгений Винтур-Ирвестаг, Кристина Ополайс и Пласидо Доминго).
Как призналась Кристина Ополайс, осуществить свою мечту, которую она лелеяла десять лет, - спеть в Юрмале вместе с Пласидо Доминго - ей помог генеральный продюсер концерта Евгений Винтур-Ирвестаг (на фото - дирижер Валентин Урюпин, Евгений Винтур-Ирвестаг, Кристина Ополайс и Пласидо Доминго).

Кристина Ополайс призналась, что более десяти лет мечтала о том, чтобы спеть с легендарным Пласидо Доминго в Юрмале. Эта мечта смогла осуществиться только после знакомства певицы с продюсером Евгением Винтур-Ирвестагом. Именно он сказал: "Да, сделаем!", и его продюсерская компания Wintour Group International организовала гала концерт с участием Доминго, Ополайс и Майкла Фабиано с Валентином Урюпиным за дирижерским пультом.

Фото: пресс-фото
Зал привествовал артистов стоя!
Зал привествовал артистов стоя!

Гости мероприятия пришли в специально подобранных элегантных нарядах, чтобы посетить одно из главных культурных событий этого лета. В фотогалерее можно увидеть, какие образы они выбрали для вечера, на котором звучали голоса звезд мировой оперы.

Темы

Культурная жизньКристине ОполайсДзинтариПласидо Доминго

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