Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
Телец
Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.
Близнецы
Сегодняшний день - последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку.
Рак
Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
Лев
Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.
Дева
Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
Весы
Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
Скорпион
Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
Стрелец
Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
Козерог
Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
Водолей
Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни.
Рыбы
Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.