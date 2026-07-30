4 знака зодиака, чья жизнь необратимо изменится в ближайшие шесть месяцев

Вы можете познакомиться с человеком, который совсем не соответствует вашему привычному вкусу, но между вами сразу возникнет сильная связь. Возможно, он окажется из другой страны или будет жить далеко от вас. Главное - не позволяйте страху лишить себя этого шанса. Если же рядом с вами давно есть токсичные отношения, то именно сейчас вы сможете поставить в них точку.