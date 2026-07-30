7 детективных сериалов, где до последней серии невозможно угадать преступника

Основанный на реальных событиях сериал рассказывает о заключенном, который должен войти в доверие к предполагаемому серийному убийце и добиться признания. Хотя личность подозреваемого известна с самого начала, главная интрига заключается в том, действительно ли он виновен. Финал оставляет сильное впечатление и заставляет переосмыслить увиденное.