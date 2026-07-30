Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема - если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.
Телец
Сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем (это тот, который метет все без разбора и в диких количествах). В ваших же интересах будет, если вас не выпустят из дома.
Близнецы
Нынче вы будете преисполнены энтузиазма. Не давайте никому задушить в вас столь полезное качество, и вы не только будет способны многое сделать сегодня, но и сделаете это.
Рак
Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.
Лев
Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
Дева
Приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций. Чужих. Если вы способны сохранять спокойствие в такой обстановке - вы гигант.
Весы
Друзья сегодня подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.
Скорпион
Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.
Стрелец
Сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение.
Козерог
Окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.
Водолей
Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Рыбы
Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.