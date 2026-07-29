До августа людям, родившимся в эти два месяца, придется сделать непростой выбор

До начала августа стоит сделать важный выбор: решить, что вы достойны большего, и начать действовать так, как поступает человек, который действительно ценит себя. Даже если уверенность пока приходится лишь изображать, именно такой настрой способен привести к позитивным переменам и помочь открыть новую, более счастливую главу жизни.