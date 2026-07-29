До августа людям, родившимся в эти два месяца, придется сделать непростой выбор
Этим людям Вселенная словно подсказывает: пришло время отпустить старые привычки, привязанности и ситуации, которые больше не соответствуют их жизненному пути.
Июль 2026 года оказался насыщенным астрологическими событиями. Ретроградный Меркурий в Раке, сезон Рака, а также ретроградные Нептун и Сатурн заставили многих пересмотреть свои эмоции, планы и отношения. Практически каждому пришлось столкнуться с завершением какого-то жизненного этапа, но для людей, родившихся в августе и октябре, этот процесс окажется особенно значимым, пишет Parade.
Август
Для тех, кто родился в августе, этот месяц оказался настоящими эмоциональными американскими горками. Независимо от того, Лев вы или Дева, вас отличают сила характера, решительность и умение сосредоточиться на главном. Однако в июле чувства могли взять верх над разумом.
До наступления месяца вашего рождения астрологи советуют разобраться в своих противоречивых эмоциях. Если интуиция подсказывает, что что-то идет не так, стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Не всегда нужны доказательства, чтобы понять: пришло время отпустить ситуацию или человека.
Иногда достаточно признать собственные чувства и позволить себе отказаться от того, что больше не приносит радости, гармонии и пользы.
Октябрь
Тем, кто родился в октябре, вероятно, особенно хочется поскорее перевернуть страницу календаря. Июль принес не только приятные моменты, но и серьезные внутренние испытания.
Весы обычно стремятся сохранять равновесие, а Скорпионы умеют глубоко анализировать происходящее. Однако последние недели могли стать для них настоящей проверкой на терпение. Возможно, пришлось столкнуться с обстоятельствами, которые невозможно контролировать.
Астрологи считают, что, как только вы перестанете сопротивляться неизбежному и примете происходящее, в жизни начнут открываться новые возможности.
До начала августа стоит сделать важный выбор: решить, что вы достойны большего, и начать действовать так, как поступает человек, который действительно ценит себя. Даже если уверенность пока приходится лишь изображать, именно такой настрой способен привести к позитивным переменам и помочь открыть новую, более счастливую главу жизни.