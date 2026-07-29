На страницах пользователей пусто - почему люди перестали публиковать фотографии в Instagram?
Все больше молодых людей перестают публиковать фотографии и посты в Instagram. Эксперты говорят о новом тренде, который меняет привычное представление о социальных сетях и публичности.
Еще несколько лет назад Instagram для многих пользователей был своего рода публичным дневником. Люди регулярно делились фотографиями из путешествий, снимками еды, селфи и моментами из повседневной жизни. Однако, как отмечают исследователи и эксперты по социальным сетям, эта эпоха постепенно уходит в прошлое.
Специалисты наблюдают новую тенденцию, особенно среди представителей поколения Z. Молодые пользователи все реже публикуют новые посты в своих профилях и все чаще выбирают более закрытые способы общения.
Этот тренд получил название Posting Zero. Он вовсе не означает, что молодежь отказывается от социальных сетей. Напротив, пользователи по-прежнему активно смотрят короткие видео, читают чужие публикации и общаются с друзьями в интернете.
Главное изменение заключается в том, что они все меньше хотят делать свою личную жизнь публичной. Вместо открытых публикаций молодые люди предпочитают личную переписку, общение с близкими друзьями, групповые чаты, а также такие платформы, как Discord и WhatsApp.
По мнению экспертов, одной из главных причин стала усталость от постоянного стремления выглядеть идеально в интернете. Многие представители поколения Z признаются, что не хотят публиковать контент, который останется в профиле на долгие годы и в будущем может поставить их в неловкое положение - например, при устройстве на работу или на другом этапе жизни.
В результате общение в интернете становится более приватным и спонтанным. Меняется и сам Instagram. Вместо привычных публикаций пользователи все чаще выбирают короткие истории и видео, которые исчезают через 24 часа, а личными моментами делятся только с ограниченным кругом близких друзей.
Эксперты отмечают, что люди не уходят из социальных сетей - они просто стали гораздо внимательнее относиться к тому, какую информацию публикуют и кому готовы ее показывать.