На страницах пользователей пусто - почему люди перестали публиковать фотографии в Instagram?

По мнению экспертов, одной из главных причин стала усталость от постоянного стремления выглядеть идеально в интернете. Многие представители поколения Z признаются, что не хотят публиковать контент, который останется в профиле на долгие годы и в будущем может поставить их в неловкое положение - например, при устройстве на работу или на другом этапе жизни.