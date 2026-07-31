Американцы решили сравнить Ригу с Парижем. Кто выиграл соревнование?
Как пишет американское издание Travel Off Path, Рига привлекает изящной архитектурой, атмосферными улочками, многочисленными кафе и хорошо сохранившимся историческим центром. В то же время отдых здесь обходится значительно дешевле, чем в Париже.
Почему стоит посетить Ригу
"В последние годы интерес к столице Латвии стремительно растет. Только в прошлом году город посетили более 1,1 млн туристов, что свидетельствует о его популярности среди путешественников", - указывает издание.
"Несмотря на сравнительно небольшие размеры, Рига отличается широкими зелеными бульварами, просторными парками и величественной исторической застройкой. Особую славу городу принесла одна из крупнейших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Лучше всего её можно увидеть на улице Альберта, где расположены дома с изысканными фасадами, скульптурными элементами и декоративной отделкой".
"Не менее привлекательна атмосфера Старого города с многочисленными кафе, ресторанами и уютными мощеными улочками. Именно сочетание истории, архитектуры и современной городской жизни часто становится поводом для сравнений с Парижем", - добавляют американские журналисты.
Не у всех такое есть
Как отмечает Travel Off Path, одним из главных преимуществ Риги является почти полностью сохранившийся исторический центр, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от многих других европейских столиц, он сохранил свой средневековый облик.
Среди самых известных достопримечательностей – Дом Черноголовых, история которого берет начало еще в XIV веке. Именно здесь, по историческим данным, в 1510 году установили одну из первых рождественских елок в Европе.
Также туристам рекомендуют посетить Рижский Домский собор – крупнейший средневековый храм Балтии, а также архитектурный ансамбль "Три брата", в который входят три жилых дома XV-XVIII веков, демонстрирующие различные исторические стили застройки.
Безопаснее и спокойнее
Американцы также подчеркивают, что Рига имеет репутацию одного из самых безопасных туристических городов региона. Путешественники отмечают низкий уровень насильственных преступлений и значительно меньшее количество карманных краж по сравнению со многими популярными европейскими мегаполисами.
"Благодаря спокойной атмосфере по городу комфортно гулять как днем, так и вечером, а исторические кварталы сохраняют аутентичный европейский колорит без чрезмерных скоплений туристов".
Отдых в Риге дешевле
Еще одним преимуществом столицы Латвии являются доступные цены. По оценкам путешественников, отдых в Риге обходится примерно на 40% дешевле, чем в Париже.
Издание приводит такой расклад:
- Номер в отеле в центре города стоит 60-120 евро за ночь, тогда как в Париже аналогичное размещение обойдется в 130-260 евро.
- Ужин в ресторане стоит 14-22 евро на человека.
- Кофе с выпечкой - 2,5-5 евро.
- Бокал пива или вина - 3,5-7 евро.
- Билет на общественный транспорт с возможностью пересадок в течение 90 минут - 1,5 евро.
"Именно сочетание исторического наследия, элегантной архитектуры, высокого уровня безопасности и доступных цен делает Ригу одним из самых интересных альтернативных направлений для тех, кто мечтает об атмосфере Парижа без больших затрат", - подводят итог американцы.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что из любимых у жителей Латвии средиземноморских курортов разбегаются туристы.