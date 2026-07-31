Американцы решили сравнить Ригу с Парижем. Кто выиграл соревнование?

"Несмотря на сравнительно небольшие размеры, Рига отличается широкими зелеными бульварами, просторными парками и величественной исторической застройкой. Особую славу городу принесла одна из крупнейших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Лучше всего её можно увидеть на улице Альберта, где расположены дома с изысканными фасадами, скульптурными элементами и декоративной отделкой".