Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
Телец
Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование будет известно только тогда, когда делать и то и другое будет уже поздно.
Близнецы
Сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не расстраиваться, это ненадолго.
Рак
В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса (или пустыню - кому что больше нравится). Жаль только население планеты великовато - лесов может и не хватить.
Лев
Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
Дева
Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже.
Весы
Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что, себя самого.
Скорпион
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
Стрелец
Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
Козерог
Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.
Водолей
Сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае, вас заедят сомнения.
Рыбы
Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.