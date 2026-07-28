Какие 4 знака зодиака снова станут счастливыми, начиная с 29 июля
29 июля 2026 года соединение Солнца с Юпитером подарит четырем знакам зодиака долгожданное ощущение счастья. Этот мощный астрологический аспект принесет волну оптимизма, удачи и вдохновения, а многие почувствуют, что тяжелый период наконец остался позади.
Когда Солнце соединяется с Юпитером во Льве, усиливаются уверенность в себе, желание мечтать по-крупному и вера в лучшее. В среду многие ощутят прилив сил, но особенно сильно влияние этого транзита почувствуют четыре знака, пишет YourTango.
Лев
Для Львов этот день станет настоящим возвращением к себе. Вы вновь почувствуете уверенность, вдохновение и желание творить. Если в последнее время казалось, что энергия иссякла, то теперь она вернется с удвоенной силой.
Соединение Солнца и Юпитера оказывает мощное позитивное влияние, а поскольку оба небесных тела встречаются именно в вашем знаке, вы сможете раскрыть свой потенциал без каких-либо ограничений.
Этот день принесет ощущение, что счастье снова прочно вошло в вашу жизнь. И поводов для недовольства просто не останется.
Стрелец
Для Стрельцов любой день, когда активно проявляет себя Юпитер – их планета-покровитель, уже считается удачным. А соединение Юпитера с Солнцем во Льве делает 29 июля особенно благоприятным.
В этот день вы наконец ясно поймете то, что давно пытались осознать. Это поможет избавиться от груза прошлого, который долго мешал двигаться вперед.
Ощущение внутренней свободы подарит настоящее счастье. Вы снова вспомните, что радость – ваше естественное состояние, и поймете: ничто не сможет надолго лишить вас оптимизма.
Рыбы
Последнее время вам могло казаться, что счастье стало недостижимым. Негатив вокруг постепенно лишал вас жизненных сил, но теперь наступает время перемен.
Не стоит переживать из-за того, что настроение иногда ухудшается – через подобные периоды проходит каждый человек. Однако именно сейчас Вселенная словно дает вам шанс вновь почувствовать вкус к жизни.
Соединение Солнца и Юпитера принесет Рыбам столь необходимый заряд позитивной энергии. Вы снова начнете смотреть в будущее с надеждой и почувствуете, что жизнь становится светлее.
Овен
Для Овнов соединение Солнца и Юпитера станет именно тем событием, которого давно не хватало. Этот аспект наполнит вас оптимизмом и желанием снова наслаждаться жизнью.
Юпитер во Льве вознаграждает смелость, а его соединение с Солнцем только усиливает этот эффект. К счастью, решительность всегда была одной из ваших главных сильных сторон.
29 июля не стоит прятаться в тени или сдерживать свои эмоции. Смело выходите на первый план, занимайтесь любимыми делами, уделяйте время хобби и просто получайте удовольствие от жизни. Вы действительно это заслужили.