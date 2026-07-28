Новый блокбастер Нолана "Одиссея" оказался в Сети через 10 дней после премьеры

Пиратская версия была опубликована 25 июля - всего примерно через десять дней после мировой премьеры фильма. Пользователи быстро убедились, что речь идет не о фрагменте или подделке, а о полной HD-версии картины. "Кто-то слил фильм "Одиссея" в HD-качестве. Я думал, это фейк, но это правда", - написал один из пользователей X.