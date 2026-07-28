Новый блокбастер Нолана "Одиссея" оказался в Сети через 10 дней после премьеры
Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея", собравший сотни миллионов долларов в мировом прокате, снова на слуху. Всего через несколько дней после премьеры его полная HD-копия появилась в соцсети X и мгновенно разлетелась по интернету.
Высококачественная копия почти трехчасовой картины появилась в социальной сети X, где до удаления успела набрать более 2 миллионов просмотров только в одном из самых популярных постов. По данным британской газеты The Guardian, суммарное число просмотров на платформе превысило 3 миллиона.
Пиратская версия была опубликована 25 июля - всего примерно через десять дней после мировой премьеры фильма. Пользователи быстро убедились, что речь идет не о фрагменте или подделке, а о полной HD-версии картины. "Кто-то слил фильм "Одиссея" в HD-качестве. Я думал, это фейк, но это правда", - написал один из пользователей X.
Другой с иронией заметил: "Полный фильм "Одиссея" в одном твите - именно так, как и задумывал Нолан".
Администрация X начала удалять публикации с нелегальным контентом, однако к этому моменту копия уже широко распространилась. После появления в соцсети фильм быстро перекочевал на торрент-трекеры и другие файлообменные ресурсы, где остановить его дальнейшее распространение практически невозможно.
Киностудия Universal оперативно подтвердила, что знает об инциденте. "Нам стало известно о несанкционированной публикации фильма, и мы незамедлительно начали процедуру удаления. Мы серьезно относимся к нарушениям авторских прав и будем использовать все соответствующие средства для защиты нашего контента и интеллектуальной собственности", - говорится в заявлении компании.
При этом эксперты считают, что утечка вряд ли нанесет фильму серьезный финансовый ущерб. "Одиссея" уже стала одним из самых успешных кинорелизов года. Только за вторые выходные мирового проката картина собрала около 215 миллионов долларов, а общие кассовые сборы уже превысили 600 миллионов долларов, приблизившись к отметке в 640 миллионов.
Фильм получил высокие оценки критиков и зрителей. Режиссер неоднократно подчеркивал, что создавал картину прежде всего для просмотра на огромных экранах IMAX, где максимально раскрываются качество изображения и масштаб постановки.
На фоне скандала вновь оказался в центре внимания и владелец платформы X Илон Маск. Ранее он критиковал фильм, в частности из-за выбора темнокожей актрисы на роль Елены Троянской. Кроме того, на прошлой неделе Маск заявил, что собирается использовать возможности своей платформы искусственного интеллекта Grok Imagine для создания "исторически точной" экранизации эпоса Гомера.