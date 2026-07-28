Солнце, море и пустой кошелек: финская семья откровенно рассказала о жизни в Испании

Однако довольно быстро выяснилось, что у жизни в Испании есть и обратная сторона. По словам Ану Паялы, жить здесь оказалось значительно дороже, чем они ожидали. За аренду квартиры семья платила 1000 евро в месяц. Хотя сама сумма, по ее мнению, была вполне приемлемой, состояние жилья оставляло желать лучшего. В полностью меблированной квартире многие вещи были неисправны: раздвижные двери на балкон плохо закрывались, диван был сломан, а в кухонных шкафах отсутствовали полки.