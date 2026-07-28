Солнце, море и пустой кошелек: финская семья откровенно рассказала о жизни в Испании
Многим жизнь под испанским солнцем кажется настоящей мечтой. В поисках более высокого качества жизни и спокойной повседневности одна финская семья переехала в испанскую Фуэнхиролу, однако вскоре столкнулась и с обратной стороной такого решения – высокими расходами и значительно меньшими доходами, чем в Финляндии.
В 2024 году семья Ану Паялы решила оставить привычную жизнь в Финляндии и отправиться в Испанию.
"Мы хотели вырваться из этого бесконечного круга постоянной спешки. Казалось, что вся жизнь сводилась только к достижениям, а радость просто исчезла", – рассказала Паяла в интервью изданию Iltalehti.
Семья из трех человек отремонтировала и продала свой дом, после чего переехала в большой жилой автодом. Так началось путешествие в Испанию, где они провели первые шесть месяцев.
Жизнь под солнцем во многом оказалась именно такой, о какой они мечтали. Позади остались сырость, холод и темные финские зимы, а вместо них появились море и теплый климат.
Когда муж Ану, Петри, получил возможность работать в Испании, а их дочери Санни удалось найти подходящую школу, семья всерьез задумалась о переезде на постоянное место жительства.
Мечта стала реальностью
Летом 2025 года семья ненадолго вернулась в Финляндию, однако оставаться там не собиралась. Уже через несколько месяцев они нашли жилье в районе Торребланка города Фуэнхирола, Петри устроился на работу, а дочь – в школу. Осенью семья снова собрала вещи и окончательно переехала в Испанию.
По словам супругов, Фуэнхирола показалась им удачным выбором еще и потому, что здесь проживает большая финская община. Многие услуги можно получить на финском языке – от медицинской помощи и стоматологии до услуг парикмахеров, массажистов и агентств недвижимости.
Семья быстро полюбила теплый климат Испании. Их квартира находилась менее чем в километре от моря, поэтому на пляж можно было ходить практически в любое время.
"Свет, солнце и тепло очень сильно влияют на самочувствие и настроение человека", – призналась Паяла.
Но жизнь оказалась далеко не идеальной
Однако довольно быстро выяснилось, что у жизни в Испании есть и обратная сторона. По словам Ану Паялы, жить здесь оказалось значительно дороже, чем они ожидали. За аренду квартиры семья платила 1000 евро в месяц. Хотя сама сумма, по ее мнению, была вполне приемлемой, состояние жилья оставляло желать лучшего. В полностью меблированной квартире многие вещи были неисправны: раздвижные двери на балкон плохо закрывались, диван был сломан, а в кухонных шкафах отсутствовали полки.
Еще одной серьезной проблемой стала плохая звукоизоляция. По словам Паялы, по ночам семье приходилось слушать шум от соседей. Некоторые квартиры в доме сдавались туристам на короткий срок, поэтому бессонные ночи из-за вечеринок были далеко не редкостью.
Не меньше хлопот доставляла и повышенная влажность. После ремонта ванной комнаты сырость проникла в шкаф, расположенный за соседней стеной, из-за чего одежда приобрела неприятный запах. Паяла отметила, что во Фуэнхироле довольно часто встречаются квартиры с плесенью. По ее словам, знакомые присылали ей фотографии такого жилья, и плесень на них была хорошо заметна даже невооруженным глазом.
"Приходилось работать в два раза больше"
Однако самой большой проблемой для семьи оказались деньги. В Испании Ану работала в сфере телефонных продаж с корпоративными клиентами и, по ее словам, в среднем зарабатывала около 1500 евро в месяц. Ее муж Петри занимался ремонтными работами, обслуживая в основном клиентов из Финляндии. По словам Паялы, заказчики были готовы платить по испанским расценкам, но при этом ожидали финского качества.
"В Испании приходится работать в два раза больше, чтобы заработать столько же, сколько в Финляндии", – призналась она.
При этом за многие услуги, ориентированные на финнов, семье приходилось платить практически по финским ценам.
Доход одного из родителей уходил только на жилье
Финансовые накопления семьи постепенно начали таять. По словам Паялы, почти вся месячная зарплата одного из супругов уходила исключительно на оплату расходов, связанных с жильем.
Неожиданными оказались и расходы зимой. По ее словам, в холодное время года квартиры в Испании настолько плохо сохраняют тепло, что их приходится постоянно отапливать электрическими обогревателями. В самые холодные месяцы счет за электроэнергию достигал 300 евро. К этому добавлялись расходы на воду, интернет, обучение ребенка, страховку и другие обязательные платежи. "В итоге денег почти не оставалось", – рассказала Паяла.
Откладывать средства больше не получалось, и семье оставалось лишь надеяться, что не возникнет никаких непредвиденных расходов.
По мнению Паялы, в популярных среди туристов регионах Испании стоимость жилья значительно выросла из-за высокого спроса. Свою роль играет и рынок краткосрочной аренды: туристы готовы платить за неделю проживания столько, что местным жителям становится трудно с ними конкурировать.
Семья вернулась в Финляндию
В конце концов супруги пришли к выводу, что с финансовой точки зрения жизнь в Испании для них не является устойчивой. По словам Паялы, летом стоимость аренды могла увеличиваться почти в два раза, поэтому в июне семья решила вернуться в Финляндию.
"Сейчас наша главная цель – восстановить финансовое положение. Нам пришлось потратить свои сбережения, хотя, конечно, мы этого совсем не планировали", – рассказала она.
Тем не менее супруги не считают испанский этап своей жизни окончательно завершенным. В Испании у них остались близкие люди, а вместе со знакомыми они обсуждают различные бизнес-идеи, которые однажды могут позволить им снова переехать туда. Семье будет не хватать испанских пляжей, уютных кафе, теплого климата, более спокойного ритма жизни и ощущения сплоченного сообщества.
Вместе с тем возвращение в Финляндию тоже имеет свои преимущества. В качестве примера Паяла приводит большую самостоятельность дочери: в Финляндии ребенок может сам доехать на велосипеде до школы, съездить к друзьям или навестить бабушку.
В итоге от испанской мечты у семьи осталась любовь к солнцу и морю, но вместе с ней пришло понимание: жизнь в стране, о которой многие мечтают, может оказаться гораздо дороже и сложнее, чем кажется на первый взгляд.