Города Европы повышают туристические налоги - сколько придется платить за каждый день отдыха
Туристический налог все заметнее влияет на стоимость поездок по Европе. В одних городах путешественники платят фиксированную сумму за человека и ночь, в других сбор рассчитывается в процентах от стоимости номера. При бронировании важно проверять, включен ли городской сбор в окончательную цену. Некоторые сервисы показывают его сразу, другие указывают отдельной строкой, а отели могут потребовать оплатить налог уже при заселении.
Барселона - до 12 евро с человека за ночь
С 1 апреля 2026 года туристический сбор в Барселоне складывается из регионального налога Каталонии и городской надбавки в размере 5 евро. Общая ставка зависит от типа жилья:
- пятизвездочный отель - 12 евро с человека за ночь;
- четырехзвездочный отель - 8,40 евро;
- туристические апартаменты - 9,50 евро;
- хостел - 6 евро;
- другие гостиницы и кемпинги - 7 евро.
Налог взимается максимум за семь ночей непрерывного проживания в одном объекте. Таким образом, пара, остановившаяся на пять ночей в четырехзвездочном отеле, дополнительно заплатит 84 евро.
Амстердам - 12,5% от стоимости проживания
В Амстердаме нет единой фиксированной суммы. Город берет 12,5% от стоимости ночлега без учета НДС. Налог распространяется на гостиницы, хостелы, апартаменты, гостевые дома, краткосрочную аренду и кемпинги.
При цене номера 150 евро за ночь туристический налог составит примерно 18,75 евро за номер. За пять ночей придется доплатить 93,75 евро. Отдельный сбор для круизных пассажиров, посещающих город без ночевки, составляет 15 евро с человека.
Париж - до 14,95 евро с человека за ночь
В Париже размер налога зависит от категории гостиницы. Сбор рассчитывается с каждого взрослого туриста за каждую ночь. Для жилья без официальной классификации применяется ставка в размере 5% от стоимости проживания в расчете на одного человека, но не более 14,95 евро с человека за ночь.
Несовершеннолетние от налога освобождены. Ставку определяют на момент фактического проживания, а не на дату бронирования, поэтому сумма в старом подтверждении заказа может отличаться от окончательной.
Рим - от 3,50 до 10 евро с человека за ночь
В Риме сумма зависит от категории жилья:
- хостел - 3,50 евро;
- отель с одной звездой - 4 евро;
- две звезды - 5 евро;
- три звезды - 6 евро;
- четыре звезды - 7,50 евро;
- пять звезд - 10 евро;
- туристические апартаменты и жилье для краткосрочной аренды - 6 евро;
- отель типа B&B - 6 евро.
В большинстве гостиниц и апартаментов налог взимается максимум за десять последовательных ночей. Например, два человека за пять ночей в четырехзвездочном отеле заплатят дополнительно 75 евро.
Лиссабон - 4 евро с человека за ночь
В Лиссабоне муниципальный туристический налог составляет 4 евро с человека за ночь. Его взимают максимум за семь последовательных ночей, поэтому один взрослый путешественник заплатит не более 28 евро за одну поездку.
Для пары недельный отдых обойдется дополнительно в 56 евро. Сбор распространяется на гостиницы, туристические апартаменты и другие виды платного размещения.
Берлин - 7,5% от цены номера
В Берлине городской налог составляет 7,5% от чистой стоимости ночлега. Завтрак и другие дополнительные услуги в расчет не включаются. С апреля 2024 года налог распространяется не только на частные, но и на деловые поездки.
Если проживание без дополнительных услуг стоит 150 евро за ночь, налог составит 11,25 евро. За четыре ночи турист заплатит еще 45 евро.
Эдинбург - новый сбор в размере 5%
С 24 июля 2026 года в Эдинбурге действует первый в Шотландии полноценный городской туристический сбор. Он составляет 5% от стоимости платного размещения до начисления НДС и применяется только к первым пяти ночам непрерывного проживания. При стоимости номера 150 фунтов за ночь сбор составит 7,50 фунта в сутки. За пять ночей придется дополнительно заплатить 37,50 фунта. Налог распространяется на отели, апартаменты, хостелы, гостевые дома и другие виды размещения.