Города Европы повышают туристические налоги - сколько придется платить за каждый день отдыха

В Париже размер налога зависит от категории гостиницы. Сбор рассчитывается с каждого взрослого туриста за каждую ночь. Для жилья без официальной классификации применяется ставка в размере 5% от стоимости проживания в расчете на одного человека, но не более 14,95 евро с человека за ночь.