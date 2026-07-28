10 главных сериалов августа 2026 года, которые нельзя пропустить
Август приготовил немало заметных премьер и продолжений. На экраны вернутся "Тед Лассо", "Ричер", "Футурама", "Внешние отмели" и "Темная материя", а поклонников детективов ждет мрачный сериал о Зеленых Фонарях. Otkrito.lv рассказывает, какие сериалы выходят в августе 2026 года и чем они могут заинтересовать зрителей.
"Футурама", 14-й сезон (Futurama)
Дата выхода - 3 августа
Платформа - Hulu и Disney+
Фрай, Лила, Бендер и остальные сотрудники межпланетной службы доставки снова отправятся навстречу абсурдным приключениям. Создатели сохранят привычное сочетание фантастики, сатиры, пародий на современное общество и неожиданно трогательных историй.
Четырнадцатый сезон начнется сразу с двух новых эпизодов, после чего серии будут выходить по понедельникам. Кроме того, Hulu уже заказал три увеличенных специальных выпуска "Футурамы".
"Тед Лассо", 4-й сезон (Ted Lasso)
Дата выхода - 5 августа
Платформа - Apple TV
Один из самых добрых и популярных сериалов последних лет возвращается после длительного перерыва. В четвертом сезоне Тед Лассо возьмется тренировать женскую футбольную команду и снова окажется перед задачей, к которой совершенно не готов.
Главную роль продолжит исполнять Джейсон Судейкис. Вместе с ним вернутся знакомые зрителям герои в исполнении Джуно Темпл, Брендана Ханта и Джереми Свифта. Серии будут выходить по средам, а финал сезона запланирован на 7 октября.
"Осколки" (The Shards)
Дата выхода - 5 августа
Платформа - FX и Hulu
Новый психологический триллер Райана Мерфи основан на полуавтобиографическом романе Брета Истона Эллиса. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе начала 1980-х годов.
Главный герой учится в престижной частной школе и ведет внешне беззаботную жизнь. Все меняется после появления загадочного нового ученика. Одновременно в городе начинает действовать серийный убийца, а подростковая ревность постепенно перерастает в подозрения, страх и одержимость.
Одну из главных ролей исполнил Хомер Гир - сын Ричарда Гира. В сериале также появятся Кайя Гербер, Уэс Бентли, Игби Ригни и Грэм Кэмпбелл.
"Моя жизнь с мальчиками Уолтер", 3-й сезон (fe with My Lithe Walter Boys)
Дата выхода - 6 августа
Платформа - Netflix
История Джеки, Коула и Алекса продолжится сразу после драматического финала второго сезона. Признание Джеки услышал человек, которому оно не предназначалось, а семейство Уолтер столкнулось с неожиданным кризисом.
В новых сериях Джеки попытается разобраться в собственных чувствах и перестать строить жизнь исключительно вокруг двух братьев. Алекс сосредоточится на родео, а Коул увлечется автомобильными гонками. Однако избавиться от любовного треугольника героям будет непросто.
Третий сезон будет состоять из десяти эпизодов. Netflix уже продлил сериал на четвертый сезон.
"Избранные в дикой природе с Беаром Гриллсом" (The Chosen in the Wild with Bear Grylls)
Дата выхода - 9 августа
Платформа - Prime Video
Беар Гриллс отправит актеров сериала "Избранные" в настоящее приключение по американской дикой природе. Участникам придется прыгать с парашютом, преодолевать сложные маршруты и даже пробовать скорпионов.
Проект будет состоять из шести выпусков. Помимо испытаний, актеры расскажут о личной жизни, страхах и вере. В путешествие отправятся Джонатан Руми, Элизабет Табиш, Парас Патель, Ноа Джеймс и другие звезды сериала. People
"Ричер", 4-й сезон (Reacher)
Дата выхода - 12 августа
Платформа - Prime Video
Джек Ричер приезжает в Нью-Йорк и становится свидетелем загадочной смерти в метро. Полиция задерживает самого Ричера, однако вскоре он начинает собственное расследование и обнаруживает заговор, ведущий к влиятельным людям.
Основой нового сезона стал роман Ли Чайлда "Унесенное завтра" (Gone Tomorrow). Создатели обещают сделать четвертый сезон самым масштабным и жестким за всю историю проекта. В день премьеры выйдут сразу три эпизода, после чего серии будут появляться раз в неделю.
"Женщины в синем", 2-й сезон (Women in Blue, Las Azules)
Дата выхода - 12 августа
Платформа - Apple TV
Мексиканская криминальная драма рассказывает о первых женщинах, принятых на службу в полицию Мехико в 1970-х годах. Героиням приходится одновременно бороться с преступниками, предубеждениями коллег и системой, которая воспринимает их появление в полиции как рекламный эксперимент.
Второй сезон продолжит историю четырех сотрудниц, пытающихся добиться справедливости в мире, где им постоянно предлагают молчать и не вмешиваться. Первый сезон особенно хвалили за атмосферу эпохи, сильных героинь и сочетание детектива с социальной драмой.
"Фонари" (Lanterns)
Дата выхода - 16 августа
Платформа - HBO Max
Одна из главных супергеройских премьер года окажется гораздо ближе к мрачному детективу, чем к привычным историям о спасении Вселенной.
Опытный Зеленый Фонарь Хэл Джордан и молодой Джон Стюарт начинают расследовать убийство в американской глубинке. Постепенно герои понимают, что обычное на первый взгляд преступление связано с гораздо более масштабной и пугающей угрозой.
Главные роли исполнили Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Создатели сравнивают атмосферу сериала с "Настоящим детективом", но действие происходит внутри новой киновселенной DC.
"Внешние отмели", 5-й сезон (Outer Banks)
Дата выхода - 20 августа
Платформа - Netflix
История компании друзей, охоты за сокровищами и опасных тайн подходит к завершению. Пятый сезон станет последним, поэтому зрители наконец узнают, чем закончатся поиски героев и смогут ли они вернуться к нормальной жизни.
Создателям предстоит завершить несколько больших сюжетных линий и дать ответы на загадки, которые накапливались с первых серий. Финал наверняка не обойдется без погонь, предательств, новых сокровищ и эмоциональных прощаний.
"Темная материя", 2-й сезон (Dark Matter)
Дата выхода - 28 августа
Платформа - Apple TV
Физик Джейсон Дессен продолжит путешествие по альтернативным версиям собственной жизни. В первом сезоне герой оказался в реальности, где сделал другой выбор и стал совершенно другим человеком. Возвращение домой не решило его проблем, а лишь открыло путь к еще более опасным последствиям.
Во втором сезоне главные роли снова исполнят Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли. Зрителей ждут новые миры, несколько версий знакомых персонажей и еще более запутанная борьба за право остаться в выбранной реальности.