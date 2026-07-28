Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
Телец
Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
Близнецы
Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.
Рак
Сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить и ни в коем случае не забывайте о ее существовании - пригодится.
Лев
Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
Дева
Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы с самого виновника.
Весы
Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
Скорпион
Следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.
Стрелец
Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
Козерог
Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
Водолей
Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
Рыбы
Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.