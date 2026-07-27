Надежда возвращается: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет светлая полоса
28 июля 2026 года три знака зодиака вновь обретут надежду, которой им так долго не хватало. Хотя некоторые считают надежду опасной иллюзией, в период, когда Хирон начинает прямое движение, именно она поможет преодолеть трудности.
Мы живем в непростое время, когда легко поддаться отчаянию и потерять веру в лучшее. Однако представители этих знаков зодиака отказываются сдаваться. Что бы ни происходило, надежда помогает им избавиться от мрачных мыслей и снова почувствовать радость жизни. Для них начинается новый этап, пишет YourTango.
Овен
Во время прямого движения Хирона вам придется разобраться с новостью, которую вы недавно получили. Возможно, сначала она больно задела вас, и вы пытались не думать о ней или отложить решение проблемы. Но теперь вы понимаете, что главное - это ваше восстановление и внутреннее исцеление.
Вы уже переживали куда более тяжелые удары судьбы и каждый раз находили в себе силы подняться. Сейчас будет так же. Чьи-то резкие слова или неприятный тон больше не смогут испортить вам настроение или поколебать уверенность в себе.
Несмотря на любые испытания, ваша самооценка остается крепкой. Вы верите в себя и в свое будущее, и никто не сможет отнять у вас эту веру. Во вторник вы сами станете источником надежды для окружающих.
Рак
В прошлый раз, когда вы потеряли надежду, позже пожалели, что не доверились ходу событий. Тогда вам казалось, что трудности никогда не закончатся. Но теперь вы понимаете: жизнь состоит из взлетов и падений, и тяжелые времена не бывают вечными.
Вы больше не хотите жить с чувством безысходности. Этот этап уже был в вашей жизни, и повторять его вы не намерены. Благодаря прямому движению Хирона вы сможете залечить старые душевные раны и сохранить надежду.
Когда вы внутренне исцелены, вы становитесь невероятно сильными. Именно таким вы почувствуете себя в этот день. Для вас начинается новый период, наполненный верой в лучшее, и вы намерены сохранить это состояние надолго.
Водолей
Вы редко позволяете себе впадать в отчаяние, потому что просто не верите в него. Каждый раз, когда в жизни происходит что-то неприятное, вы делаете выбор: сосредоточиться на проблеме или отпустить ее. Чаще всего вы выбираете второй вариант.
Опыт уже не раз доказывал вам, что какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, вы всегда находите способ их преодолеть. Это одно из ваших самых сильных качеств, которому многие могут позавидовать.
Вы хорошо знаете: если слишком долго зацикливаться на плохом, ситуация начинает казаться еще хуже. Поэтому во вторник вы сознательно выбираете надежду, оптимизм и движение вперед. Именно такой настрой поможет вам открыть новую, более светлую главу своей жизни.