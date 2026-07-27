Надежда возвращается: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет светлая полоса

Во время прямого движения Хирона вам придется разобраться с новостью, которую вы недавно получили. Возможно, сначала она больно задела вас, и вы пытались не думать о ней или отложить решение проблемы. Но теперь вы понимаете, что главное - это ваше восстановление и внутреннее исцеление.