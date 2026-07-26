Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа
Фото: Shutterstock
Астрология

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Неделя пройдет под знаком перемен, переоценки целей и новых возможностей. Конец июля и начало августа подходят для завершения старых дел, откровенных разговоров и планирования будущего. Многим знакам предстоит сделать выбор, который повлияет на ближайшие месяцы.

Овен

Эта неделя потребует от вас терпения. Желание действовать быстро может столкнуться с обстоятельствами, которые невозможно ускорить. Не воспринимайте задержки как поражение – наоборот, они позволят избежать ошибок.

В работе возможны интересные предложения или разговоры с руководством. Если давно хотели заявить о своих идеях, сейчас подходящий момент.

В личной жизни стоит чаще говорить о своих чувствах. Одиноких Овнов может ждать неожиданное знакомство через друзей или на публичном мероприятии.

Благоприятные дни: вторник, пятница.
Совет недели: не пытайтесь контролировать все происходящее.

Телец

Неделя поможет разобраться в финансовых вопросах. Возможно получение дополнительных доходов, выгодная покупка или удачное решение денежных проблем.

На работе ваша надежность будет особенно цениться. Не удивляйтесь, если вам доверят ответственный проект.

В отношениях важно избегать ревности и подозрительности. Партнеру сейчас нужна поддержка, а не проверки.

Благоприятные дни: понедельник, суббота.
Совет недели: инвестируйте время в то, что принесет результат осенью.

Близнецы

Вас ждет насыщенная событиями неделя. Общение, поездки, встречи и новые знакомства займут почти все свободное время.

Хороший период для обучения, оформления документов и переговоров. Многие вопросы будут решаться быстрее, чем вы ожидали.

В любви возможен приятный сюрприз. Одинокие представители знака могут познакомиться с человеком, который сразу вызовет сильный интерес.

Благоприятные дни: среда, воскресенье.
Совет недели: слушайте не только слова, но и интуицию.

Рак

Пришло время заняться собой. Организм может напомнить, что отдых не менее важен, чем работа.

Финансовая ситуация постепенно стабилизируется, хотя крупных трат пока лучше избегать.

В семье появится возможность решить старый конфликт. Искренний разговор окажется гораздо эффективнее взаимных претензий.

Благоприятные дни: вторник, четверг.
Совет недели: не бойтесь отказаться от того, что перестало приносить радость.

Лев

Неделя подарит уверенность в собственных силах. Вы окажетесь в центре внимания, и это поможет добиться желаемого.

В профессиональной сфере возможны интересные предложения, связанные с творчеством или руководящей ролью.

В романтической жизни начинается яркий период. Отношения могут перейти на новый уровень, а одинокие Львы будут пользоваться повышенным вниманием.

Благоприятные дни: пятница, воскресенье.
Совет недели: используйте свои сильные стороны, но не забывайте прислушиваться к окружающим.

Дева

Появится возможность завершить дела, которые долго откладывались. Благодаря организованности вы справитесь даже с самым сложным графиком.

Финансы будут стабильными, однако спонтанные покупки могут оказаться неудачными.

В отношениях стоит проявить больше мягкости. Иногда партнеру нужны не советы, а понимание.

Благоприятные дни: понедельник, среда.
Совет недели: не стремитесь к идеалу во всем.

Весы

Неделя благоприятна для общения, творчества и романтики. Многие почувствуют вдохновение и желание изменить привычный образ жизни.

На работе возможны новые проекты, которые в будущем принесут дополнительный доход.

Личная жизнь порадует приятными событиями. Одинокие Весы могут встретить человека, с которым быстро возникнет взаимная симпатия.

Благоприятные дни: четверг, суббота.
Совет недели: не откладывайте важный разговор.

Скорпион

Главной темой недели станет карьера. Возможно предложение, которое сначала покажется рискованным, но в перспективе окажется очень выгодным.

Финансовые вопросы потребуют внимательности – тщательно проверяйте документы и условия соглашений.

В личной жизни стоит отказаться от желания контролировать партнера. Доверие сейчас важнее всего.

Благоприятные дни: вторник, пятница.
Совет недели: сохраняйте спокойствие даже в напряженных ситуациях.

Стрелец

Неделя отлично подходит для путешествий, учебы и расширения кругозора. Новые знания вскоре окажутся полезными.

Работа принесет интересные возможности, особенно тем, кто связан с международными проектами или интернетом.

В любви возможны неожиданные признания. Пары смогут строить совместные планы на будущее.

Благоприятные дни: среда, воскресенье.
Совет недели: не бойтесь выходить за привычные рамки.

Козерог

Наступает время важных решений. Возможно завершение длительного этапа и начало нового.

Финансовая ситуация будет благоприятной, если отказаться от рискованных вложений.

В отношениях наступит период большей откровенности. Старые недоразумения постепенно уйдут в прошлое.

Благоприятные дни: понедельник, пятница.
Совет недели: думайте о долгосрочных перспективах.

Водолей

Главное внимание придется уделить отношениям с окружающими. Командная работа окажется гораздо успешнее самостоятельных действий.

На работе возможны полезные знакомства, которые сыграют важную роль уже осенью.

В любви наступает время искренних разговоров. Одинокие Водолеи могут неожиданно встретить человека из прошлого.

Благоприятные дни: четверг, воскресенье.
Совет недели: не бойтесь просить помощи.

Рыбы

Неделя подойдет для наведения порядка – как дома, так и в мыслях. Многие почувствуют желание изменить привычный образ жизни.

Работа потребует внимательности к деталям, зато усилия будут замечены руководством.

В личной жизни возможны приятные сюрпризы. Семейным Рыбам стоит больше времени проводить вместе, а одиноким – чаще соглашаться на приглашения.

Благоприятные дни: вторник, суббота.
Совет недели: доверяйте внутреннему голосу – он подскажет правильное решение.

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