7 красивых европейских городов, где трехдневный отдых пока обходится дешевле 500 евро

Исследование City Costs Barometer не включает перелет и сравнивает типичные расходы уже в самом городе: проживание, питание, напитки, транспорт и туристические объекты. Поэтому первое место города в рейтинге дешевизны еще не означает, что из Риги туда будет дешево добраться.