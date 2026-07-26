7 красивых европейских городов, где трехдневный отдых пока обходится дешевле 500 евро
Путешествие по Европе дешевле 500 евро все еще возможно - даже с перелетом из Риги, проживанием, питанием и развлечениями. Главное - выбрать правильный город, недорогие даты и заранее посчитать все расходы, а не ориентироваться только на цену авиабилета.
Что именно можно получить за 500 евро
При подготовке поездки стоит ориентироваться на следующие расходы:
- дорога туда и обратно - 40-180 евро;
- три ночи проживания - 120-240 евро;
- питание - 70-120 евро;
- городской транспорт - 10-25 евро;
- музеи и другие развлечения - 20-50 евро.
В бюджет не включены сдаваемый багаж, туристическая страховка, покупки, ночные поездки на такси и ужины в дорогих ресторанах. Низкие тарифы авиакомпаний обычно предполагают только небольшую сумку, поэтому добавление чемодана может увеличить стоимость поездки на десятки евро.
1. Вильнюс
Ориентировочный бюджет на три ночи: 220-330 евро
Вильнюс подходит тем, кто не хочет связываться с пересадками, сложными маршрутами и дорогим перелетом. Из Риги до литовской столицы можно добраться автобусом, а при удачном расписании - самолетом. На сайте airBaltic встречаются билеты из Риги в Вильнюс от 45 евро в одну сторону, но автобусная поездка нередко оказывается дешевле.
Основные достопримечательности исторического центра расположены сравнительно близко друг к другу. За один день можно увидеть Кафедральную площадь, башню Гедимина, район Ужупис, костел Святой Анны и старые улицы вокруг Ратушной площади.
Вильнюс занял восьмое место среди самых доступных городов Европы в рейтинге City Costs Barometer за 2026 год. При составлении рейтинга учитывались цены на проживание, питание, транспорт и достопримечательности.
На чем можно сэкономить: ехать автобусом, выбрать жилье возле вокзала или за пределами Старого города и большую часть центра обходить пешком.
2. Каунас
Ориентировочный бюджет на три ночи: 200-320 евро
Каунас обычно обходится дешевле популярных европейских столиц, а из Риги сюда удобно добираться автобусом. Город подойдет тем, кто ценит архитектуру, спокойные прогулки и небольшие музеи, но не хочет переплачивать за туристическую известность места.
Главная пешеходная улица Лайсвес-аллея ведет через центр к Старому городу. В нескольких минутах ходьбы друг от друга находятся Каунасский замок, Ратушная площадь, набережная Немана и старинные церкви. Отдельного внимания заслуживает архитектура межвоенного модернизма.
Три ночи здесь вполне можно провести дешевле 500 евро даже без жесткой экономии. Большая часть расходов придется на жилье и питание, тогда как отдельный бюджет на городской транспорт может почти не понадобиться.
На чем можно сэкономить: приехать автобусом, поселиться немного дальше от Ратушной площади и отказаться от такси.
3. Варшава
Ориентировочный бюджет на три ночи: 260-400 евро
Варшава производит впечатление дорогой европейской столицы, но путешествие сюда нередко обходится дешевле поездки в Париж, Амстердам или Копенгаген. Польская столица предлагает широкий выбор гостиниц, хостелов, столовых и недорогих ресторанов.
Исторический центр Варшавы был практически полностью восстановлен после Второй мировой войны. Помимо Старого города и Королевского замка, стоит увидеть Дворец культуры и науки, парк Лазенки, набережную Вислы и современные районы вокруг бывших промышленных кварталов.
Польские города неоднократно оказывались среди наиболее доступных направлений Европы. В предыдущих исследованиях стоимости городского отдыха Варшава занимала одно из верхних мест благодаря сравнительно недорогому проживанию.
На чем можно сэкономить: искать жилье возле станции метро, а не непосредственно у Рыночной площади, и обедать в польских молочных барах - недорогих заведениях с традиционной едой.
4. Краков
Ориентировочный бюджет на три ночи: 250-410 евро
Краков остается одним из самых красивых польских городов. Рыночная площадь, Мариацкий костел, Суконные ряды, королевский замок Вавель и старый еврейский район Казимеж позволяют заполнить несколько дней прогулками практически без затрат.
На момент проверки Ryanair предлагала отдельные билеты из Риги в Краков от 23,99 евро в одну сторону на осенние даты. Это минимальная цена без дополнительных услуг, а обратный перелет может стоить дороже.
На сервисе Booking.com недорогие варианты проживания в Кракове начинались примерно от 51 доллара за ночь, хотя цена конкретного номера зависит от дат и расположения.
Главная опасность для бюджета - бронирование жилья непосредственно возле Рыночной площади на выходные. В районах за пределами Старого города цены обычно ниже, а до центра можно добраться пешком или на трамвае.
На чем можно сэкономить: покупать билеты в будние дни, взять только ручную кладь и поселиться между Старым городом и вокзалом.
5. Гданьск
Ориентировочный бюджет на три ночи: 270-430 евро
Гданьск часто выглядит на фотографиях как дорогой североевропейский город, однако польские цены делают его сравнительно доступным. Здесь можно гулять вдоль реки Мотлавы, рассматривать восстановленные дома на улице Длуга, подняться на башню главной ратуши и съездить к Балтийскому морю.
Ryanair продолжает продавать билеты в Гданьск из разных европейских городов, однако маршруты из Риги могут меняться в зависимости от сезона. Авиакомпания ранее сообщала о сокращении зимней программы в Рижском аэропорту и закрытии ряда направлений, включая Гданьск, поэтому перед планированием необходимо проверить актуальное расписание.
Альтернативой прямому рейсу может стать дорога через Варшаву или другой польский город, но она увеличит продолжительность поездки.
На чем можно сэкономить: ехать не летом, когда на Балтийском побережье повышается спрос, а в сентябре, октябре или весной.
6. Прага
Ориентировочный бюджет на три ночи: 320-470 евро
Прагу уже нельзя назвать исключительно дешевым направлением. Цены в историческом центре заметно выросли, а жилье в выходные может съесть значительную часть бюджета. Тем не менее короткая поездка дешевле 500 евро остается реальной.
Ryanair показывала билеты из Риги в Прагу от 26,99 евро в одну сторону на отдельные осенние даты. Минимальный тариф не включает большой чемодан, выбор места и другие дополнительные услуги.
Основные символы города можно увидеть бесплатно: Староместскую площадь, Карлов мост, Вацлавскую площадь, набережные Влтавы и улицы района Мала-Страна. Платить придется за вход в отдельные части Пражского града, музеи и смотровые площадки.
На чем можно сэкономить: не есть на Староместской площади, выбирать заведения в нескольких кварталах от туристических улиц и поселиться рядом с трамвайной линией.
7. Будапешт
Ориентировочный бюджет на три ночи: 360-500 евро
Будапешт подходит путешественникам, которые хотят получить максимум впечатлений за короткую поездку. Дунай, здание парламента, Рыбацкий бастион, Будайская крепость, мосты и панорамные площадки создают ощущение дорогого столичного путешествия, хотя повседневные расходы здесь все еще ниже, чем во многих городах Западной Европы.
Главной статьей расходов станет перелет. На сайте airBaltic билеты между Ригой и Будапештом на отдельные даты предлагались примерно от 156 евро туда и обратно. Цена может быть как ниже во время акции, так и значительно выше на популярные выходные.
Экономить на термальных купальнях необязательно, но тогда лучше отказаться от нескольких других платных развлечений. Многие красивые места в городе доступны бесплатно, включая набережные, мосты и внешние территории Будайской крепости.
На чем можно сэкономить: подобрать дешевый перелет до бронирования гостиницы, поселиться в Пеште недалеко от метро и пользоваться общественным транспортом вместо такси.
Когда бюджет в 500 евро перестает работать
Даже доступный город может внезапно стать дорогим. Это происходит во время концертов, спортивных соревнований, рождественских ярмарок, длинных выходных и крупных конференций. Сильнее всего меняются цены на гостиницы и авиабилеты.
Исследование City Costs Barometer не включает перелет и сравнивает типичные расходы уже в самом городе: проживание, питание, напитки, транспорт и туристические объекты. Поэтому первое место города в рейтинге дешевизны еще не означает, что из Риги туда будет дешево добраться.
Чтобы действительно уложиться в 500 евро, лучше:
- выбирать три ночи, а не полноценную неделю;
- лететь между воскресеньем и четвергом;
- сначала проверять стоимость дороги туда и обратно;
- сравнивать общую цену билета с багажом, а не рекламный тариф;
- проверять расположение аэропорта;
- бронировать жилье с бесплатной отменой;
- оставлять резерв минимум 50 евро.