Прощайте, котики? Люди все чаще сомневаются в реальности самых милых роликов
Еще недавно ролики с котиками и щенками безоговорочно вызывали улыбку, но сегодня это осталось в прошлом. Искусственный интеллект меняет не только интернет, но и наше доверие к самому трогательному видеоконтенту.
Видео с котами и щенками долгие годы считались своеобразной "тихой гаванью" интернета - местом, где можно было отвлечься от плохих новостей, улыбнуться и получить заряд положительных эмоций. Однако стремительное развитие искусственного интеллекта меняет даже эту часть цифрового мира. Все чаще пользователи задаются вопросом: действительно ли происходящее на экране было снято в реальности?
Раньше реакция на забавные ролики с животными была почти мгновенной - смех, умиление и желание поделиться увиденным с друзьями. Теперь многие, заметив слишком "идеальное" видео, сначала открывают комментарии, чтобы выяснить, не создано ли оно с помощью ИИ.
По словам исследовательницы медиа из Университета Джорджии Джессики Мэддокс, значительная часть очарования подобных роликов всегда заключалась в том, что зритель понимал: перед ним настоящий момент из жизни.
"Часть удовольствия от просмотра милых видео с животными связана с мыслью: "Боже, посмотрите на это удивительное событие, которое действительно произошло". Но теперь искусственный интеллект полностью меняет это ощущение", - объясняет эксперт.
Проблема заключается не только в том, что видео может оказаться фальшивым. Меняется и эмоциональное восприятие. Когда человек понимает, что за красивой картинкой нет настоящего животного, реального хозяина или подлинной истории, впечатления становятся менее искренними.
Как отмечает Мэддокс, в такой ситуации радость становится искусственной и пустой. По ее мнению, со временем это способно сделать людей более циничными по отношению к интернет-контенту в целом, даже если они столкнутся с реальными и неподдельными кадрами.
Эксперты рассматривают два возможных сценария дальнейшего развития ситуации. Согласно первому, пользователи устанут от огромного количества созданного ИИ контента и начнут сознательно искать настоящие видео с реальными людьми и животными.
Второй сценарий предполагает, что искусственный интеллект станет настолько убедительным и развлекательным, что большинству зрителей уже не будет важно, происходило ли увиденное в действительности.
Последствия могут затронуть не только аудиторию, но и авторов контента. Создатели настоящих роликов рискуют столкнуться с серьезной конкуренцией: искусственный интеллект способен генерировать сотни видео за короткое время, тогда как съемка реальных историй требует гораздо больше времени, усилий и ресурсов.