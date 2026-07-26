Прощайте, котики? Люди все чаще сомневаются в реальности самых милых роликов

Видео с котами и щенками долгие годы считались своеобразной "тихой гаванью" интернета - местом, где можно было отвлечься от плохих новостей, улыбнуться и получить заряд положительных эмоций. Однако стремительное развитие искусственного интеллекта меняет даже эту часть цифрового мира. Все чаще пользователи задаются вопросом: действительно ли происходящее на экране было снято в реальности?