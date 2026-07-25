7 триллеров без убийств и монстров, которые держат в напряжении сильнее хорроров

Самое тревожное в этой истории - готовность обычных людей подчиняться голосу в телефонной трубке только потому, что он говорит уверенно и называет себя представителем власти. Фильм основан на реальных событиях и показывает, насколько далеко может зайти человек, когда снимает с себя ответственность за собственные решения.