Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.
Телец
Сегодня вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.
Близнецы
Сегодня вам лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться, и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация скоро изменится.
Рак
Сегодняшний день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений, и, главное, не начинайте первым.
Лев
Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?
Дева
То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.
Весы
Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
Скорпион
Сегодня вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.
Стрелец
Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.
Козерог
Сегодня вам ни в коем случае нельзя идти напролом. Проломать-то проломаете, а дальше что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше подождите.
Водолей
Сегодняшний день удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.
Рыбы
Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.