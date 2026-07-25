Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 июля
Фото: Shutterstock
Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 июля

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.

Телец

Сегодня вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.

Близнецы

Сегодня вам лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться, и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация скоро изменится.

Рак

Сегодняшний день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений, и, главное, не начинайте первым.

Лев

Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?

Дева

То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.

Весы

Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.

Скорпион

Сегодня вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.

Стрелец

Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.

Козерог

Сегодня вам ни в коем случае нельзя идти напролом. Проломать-то проломаете, а дальше что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше подождите.

Водолей

Сегодняшний день удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.

Рыбы

Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.

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