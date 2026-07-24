Суббота принесет облегчение: жизнь этих четырех знаков зодиака изменится к лучшему

Проблемы настолько стали частью вашей жизни, что вы почти отождествили себя с ними. Однако Лилит поможет вернуть внимание к действительно важным вещам. Испытания могут никуда не исчезнуть, но они больше не будут определять вашу личность. Теперь вы свободны жить так, как хочется именно вам.