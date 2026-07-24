Суббота принесет облегчение: жизнь этих четырех знаков зодиака изменится к лучшему
25 июля 2026 года жизнь четырех знаков зодиака наконец начнет налаживаться. Позади остается немало боли и испытаний, а разворот Лилит в прямое движение принесет долгожданное облегчение. Суббота станет моментом, когда представители этих знаков смогут оставить трудности позади и открыть новую, более счастливую главу своей жизни.
Дева
Девы всегда умели находить выход даже из самых сложных ситуаций. Однако, когда проблемы затягиваются, они сами начинают забывать о своей силе. Постоянная борьба настолько поглощает, что теряется понимание, ради чего вообще приходится прикладывать столько усилий.
Разворот Лилит словно встряхнет вас и напомнит: вы уже сделали все, что могли. Настало время перестать изматывать себя и позволить себе немного передохнуть. Период постоянных испытаний подходит к концу, уступая место более спокойной и гармоничной жизни.
Скорпион
В последнее время трудности буквально навалились одна за другой, и вы сами не заметили, как оказались в их плену. Дел стало настолько много, что вы забываете отдыхать, нормально питаться и обращать внимание даже на самые простые вещи.
Лилит в прямом движении поможет завершить этот изнурительный этап. Она напомнит, что главная цель жизни – не бесконечная борьба, а счастье. Драма, которая так долго сопровождала вас, наконец начинает уходить в прошлое.
Рыбы
С 25 июля Рыбы почувствуют, что атмосфера вокруг заметно изменилась. Что-то наконец сдвинется с места, и это принесет настоящее облегчение. Возможно, такого ощущения легкости вы не испытывали уже очень давно.
Проблемы настолько стали частью вашей жизни, что вы почти отождествили себя с ними. Однако Лилит поможет вернуть внимание к действительно важным вещам. Испытания могут никуда не исчезнуть, но они больше не будут определять вашу личность. Теперь вы свободны жить так, как хочется именно вам.
Стрелец
Для Стрельцов влияние Лилит окажется особенно сильным, ведь она разворачивается в вашем знаке. Вы наконец ясно увидите, что именно мешало двигаться вперед и делало жизнь тяжелее.
Теперь важно решиться избавиться от всего, что тянет вас назад. Это могут быть токсичные отношения, вредные привычки или чужие ожидания, которым вы слишком долго пытались соответствовать. Расставание с этим грузом может оказаться непростым, но именно оно откроет путь к более легкой и счастливой жизни.
Кроме того, энергия Лилит поможет перестать жить с оглядкой на мнение окружающих. Она призывает быть собой и выбирать то, что действительно приносит радость, даже если это не нравится другим. Именно такая искренность станет началом нового, более гармоничного периода.