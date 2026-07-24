"Звезды балета в Юрмале": мировые знаменитости и лучшие латвийские танцоры выступят в "Дзинтари"
В разгар лета, 2 августа, любители танца приглашаются насладиться XXVI Международным балетным фестивалем "Звезды балета в Юрмале", который пройдет в концертном зале "Дзинтари". Зрителей ждет встреча с высококлассными артистами из ведущих балетных трупп Европы, гостями из США и Израиля, а также с рядом лучших местных танцоров.
Программа фестиваля, тщательно составленная его художественным руководителем Айваром Лейманисом, подарит зрителям незабываемый художественный опыт, объединяя ценности современного и классического балета. Наряду с па-де-де Дианы и Актеона из балета "Эсмеральда" и фрагментами из балетов "Корсар", "Жизель" и украинского классического балета "Лесная песня", в программу концерта включены и современные работы - хореографии из балета Джона Кранко "Ромео и Джульетта", балета Джона Ноймайера "Дама с камелиями", хореографии Андониса Фониадакиса и Марко Гёке, па-де-де Эдвина Ревазова "Весна", совместная работа Джозефа Кудры и Оры Саади, фрагмент балета Элзы Леймане "Ворона" и дуэт Миланы Комаровой "Веном".
В этом году организаторы фестиваля с гордостью представляют ведущую солистку Штутгартского балета Элису Баденес, которую журнал Dance Europe в 2023 году признал Балериной года. Родившаяся в Испании артистка с 2009 года танцует в Штутгартском балете. Элиса Баденес является лауреатом нескольких международных конкурсов. На концерте в Юрмале партнером артистки станет ведущий солист Штутгартского балета Хенрик Эриксон. После окончания школы Джона Кранко артист присоединился к Штутгартскому балету в 2019 году. Артисты исполнят фрагмент из балета Джона Кранко "Ромео и Джульетта", а также хореографию, созданную Марко Гёке специально для Элисы Баденес.
Посетители фестиваля снова получат возможность насладиться выступлением великолепной латвийской балерины, ведущей солистки Гамбургского государственного балета Анны Лаудере, которая выступит в паре с ведущим солистом Венского государственного балета Алессандро Фролой. Современную нотку в программу концерта внесет дуэт танцоров и хореографов - Ор Саади из Израиля и американский танцор и хореограф Джозеф Кудра. Оба опытных артиста работают в компании Шахара Биньямини House of Dance. В свою очередь, ценности классического балета представят солисты Хорватского национального балета Дарья Манойло и Максим Белокриницкий.
На фестивале также выступят танцоры Латвийского национального балета - ведущие солисты Элза Леймане, Йоланта Лубея и Амир Додарходжаев, а также солисты Эмма Лагуна, Герман Шевченко, Дариус Флориан Катано, Кристапс Яунжейкарс, Роберт Нае и артист балета Алексей Фило. По традиции фестиваль предлагает платформу и молодым танцорам, и в этом году у зрителей будет возможность познакомиться с воспитанницей Рижской балетной школы Билле Аннией Андерсоне, которая исполнит вариацию из балета Мариуса Петипа "Талисман".
Международный балетный фестиваль "Звезды балета в Юрмале" - это многолетнее и значимое событие в культурной жизни Латвии, которое обогащает культурное предложение страны и укрепляет престиж профессионального танцевального искусства. Фестиваль дает уникальную возможность увидеть признанных в мире звезд балета, насладиться жемчужинами классического балета, а также проследить за новейшими тенденциями в современной хореографии, отдавая дань уважения творческому совершенству балетного искусства и способствуя диалогу между классическим и современным искусством.
Концерт фестиваля "Звезды балета в Юрмале" состоится 2 августа в 19.00 в Большом зале концертного зала Dzintari. Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu paradīze и на сайте dzintarukoncertzale.lv.