"Звезды балета в Юрмале": мировые знаменитости и лучшие латвийские танцоры выступят в "Дзинтари"

В этом году организаторы фестиваля с гордостью представляют ведущую солистку Штутгартского балета Элису Баденес, которую журнал Dance Europe в 2023 году признал Балериной года. Родившаяся в Испании артистка с 2009 года танцует в Штутгартском балете. Элиса Баденес является лауреатом нескольких международных конкурсов. На концерте в Юрмале партнером артистки станет ведущий солист Штутгартского балета Хенрик Эриксон. После окончания школы Джона Кранко артист присоединился к Штутгартскому балету в 2019 году. Артисты исполнят фрагмент из балета Джона Кранко "Ромео и Джульетта", а также хореографию, созданную Марко Гёке специально для Элисы Баденес.