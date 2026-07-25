Скандал в Голливуде: цифровая актриса Tilly Norwood сыграет в полнометражном фильме

Профсоюз утверждает, что подобные системы обучаются на работах множества профессиональных исполнителей без их разрешения и вознаграждения. Кроме того, у цифрового персонажа нет собственных эмоций и жизненного опыта, на которые обычно опирается актер при создании роли.