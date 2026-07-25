Скандал в Голливуде: цифровая актриса Tilly Norwood сыграет в полнометражном фильме
У нее нет тела, детства и собственных воспоминаний, зато есть имя, лицо, страницы в социальных сетях и первая главная роль в полнометражном фильме. Создатели цифровой актрисы Tilly Norwood уверяют, что искусственный персонаж не отнимает работу у людей. В Голливуде с этим категорически не согласны.
Первая роль Tilly Norwood
Проект "Misaligned" находится на ранней стадии разработки. Дата премьеры, имя режиссера, бюджет, полный актерский состав и дистрибьютор пока не объявлены.
Действие фильма развернется в сюрреалистическом цифровом мире, расположенном "где-то в облаке". Tilly сыграет искусственное существо, у которого нет собственного тела, детства и жизненного опыта, но есть доступ к воспоминаниям и историям других людей.
По сюжету таинственный бот из даркнета убеждает героиню отказаться от встроенных ограничений. Она начинает испытывать желания, строить планы и стремиться к славе. Чем более человечной становится Tilly, тем популярнее она оказывается. Одновременно героиню начинает мучить мысль, что ее личность создана из данных, оставленных человечеством.
Кто же создал цифровую актрису Tilly Norwood?
Tilly Norwood представили публике в 2025 году. Ее создала Элин ван дер Велден - актриса, продюсер и основательница лондонской студии Particle6. Разработкой персонажа также занимается подразделение Xicoia, которое позиционирует себя как агентство цифровых талантов.
Tilly нельзя назвать самостоятельным искусственным интеллектом. Она не принимает решений, не читает сценарии и не играет без участия людей. Ее внешность, голос, движения и выражения лица создаются и редактируются командой специалистов при помощи генеративных моделей и традиционных инструментов постпродакшена.
По словам ван дер Велден, прежде чем образ Tilly был утвержден, команда подготовила около 2000 вариантов персонажа. На официальном сайте Tilly она представлена как "AI Actor" из Лондона, а ее представителем указана сама Particle6.
Впервые Tilly появилась в коротком комедийном видео "AI Commissioner", созданном с использованием нескольких систем искусственного интеллекта. Позднее ее превратили в виртуальную певицу и выпустили клип "Take the Lead". Создатели особо подчеркнули, что над роликом работали 18 реальных специалистов, включая художников-постановщиков, дизайнеров костюмов и монтажеров.
Откуда взялся скандал
Осенью 2025 года ван дер Велден заявила на саммите Цюрихского кинофестиваля, что интерес к Tilly якобы проявили несколько актерских агентств. Именно после этого цифровой персонаж оказался в центре большого голливудского конфликта.
Звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант назвала происходящее пугающим и призвала агентства не подписывать контракты с искусственными актерами. Наташа Лионн предложила бойкотировать компании, которые начнут представлять синтетических исполнителей. Против проекта также выступили Мелисса Баррера, Мара Уилсон, Вупи Голдберг и другие артисты. Крупные агентства WME и Gersh публично сообщили, что не собираются заключать контракт с Tilly.
Почему профсоюз отказался считать Tilly актрисой
Самую жесткую позицию занял американский профсоюз SAG-AFTRA, представляющий около 160 тысяч работников индустрии развлечений. Организация заявила, что Tilly Norwood является не актрисой, а персонажем, созданным компьютерной программой.
Профсоюз утверждает, что подобные системы обучаются на работах множества профессиональных исполнителей без их разрешения и вознаграждения. Кроме того, у цифрового персонажа нет собственных эмоций и жизненного опыта, на которые обычно опирается актер при создании роли.
В официальном заявлении SAG-AFTRA говорится, что использование синтетических исполнителей может лишать людей работы и обесценивать человеческое творчество. Продюсеры, подписавшие соглашения с профсоюзом, обязаны уведомлять его о применении таких персонажей и проводить соответствующие переговоры.
Опасения актеров возникли не на пустом месте. Использование искусственного интеллекта стало одним из главных вопросов забастовки SAG-AFTRA в 2023 году. Артисты требовали защиты от бесконтрольного копирования внешности и голоса, а также от создания цифровых двойников, которых студии могли бы использовать без повторного согласия исполнителей.
Tilly не отнимает работу у людей?
Элин ван дер Велден сравнивает искусственный интеллект с анимацией, кукольным театром и компьютерной графикой. По ее словам, Tilly - "не замена человеку, а творческая работа", созданная при участии большой команды.
Particle6 обещает привлекать к производству "Misaligned" обычных сценаристов, режиссеров, монтажеров и других кинематографистов. Вместе с ними будут работать специалисты по генеративным технологиям. Как отмечает CBS News, создатели хотят доказать, что искусственный интеллект способен участвовать в производстве большого кино, но не может обойтись без человеческого мастерства, времени и контроля.
Этот аргумент, однако, не снимает главный вопрос. Участие людей в создании цифрового персонажа еще не означает, что технология никого не заменяет. Если главную роль получает Tilly, на нее уже не пригласят живую актрису. Одновременно проект действительно создает работу для художников, редакторов, специалистов по визуальным эффектам и разработчиков.