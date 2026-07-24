5 новых сериалов июля, которые уже можно посмотреть целиком

Сериал рассчитан прежде всего на тех, кому нравятся легкие истории о взрослении, школьных интригах и попытках сохранить себя в незнакомом окружении. Все восемь эпизодов были опубликованы одновременно, а второй сезон заказали еще до премьеры первого. Prime Video сообщает, что сериал доступен более чем в 240 странах и территориях.