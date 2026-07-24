5 новых сериалов июля, которые уже можно посмотреть целиком
Июль оказался богат на заметные сериальные премьеры. На стриминговых платформах уже появились криминальная история с Аней Тейлор-Джой, новая версия "Маленького домика в прерии", фантастический триллер о человеке, способном превращаться в газ, спортивная комедия с Уиллом Ферреллом и история юной Эль Вудс. Большинство сезонов доступны полностью.
"Эль" (Elle)
Где смотреть: Prime Video
Премьера: 1 июля
Количество серий: восемь, весь сезон доступен
Сериал стал приквелом комедии "Блондинка в законе", которая в 2001 году превратила Риз Уизерспун в одну из главных звезд Голливуда. Однако действие нового проекта разворачивается задолго до поступления Эль Вудс в Гарвард.
На дворе 1995 год. Шестнадцатилетняя Эль живет в Беверли-Хиллз и уверена, что ее школьная жизнь распланирована до мелочей. Все меняется, когда семья неожиданно переезжает в Сиэтл. Девушке приходится приспосабливаться к новой школе, искать друзей и впервые столкнуться с ситуацией, в которой обаяния, уверенности и идеально подобранного розового наряда может оказаться недостаточно.
Молодую Эль сыграла Лекси Минетри. Ее родителей исполнили Джун Дайан Рафаэль и Том Эверетт Скотт. Риз Уизерспун на экране не появляется, но выступает исполнительным продюсером проекта.
Сериал рассчитан прежде всего на тех, кому нравятся легкие истории о взрослении, школьных интригах и попытках сохранить себя в незнакомом окружении. Все восемь эпизодов были опубликованы одновременно, а второй сезон заказали еще до премьеры первого. Prime Video сообщает, что сериал доступен более чем в 240 странах и территориях.
"Газовый человек" (Human Vapor)
Где смотреть: Netflix
Премьера: 2 июля
Количество серий: восемь, весь сезон доступен
Во время прямого телевизионного эфира происходит необъяснимое убийство. Нападавший способен превращаться в газ, проникать сквозь преграды и исчезать до того, как полиция успевает его остановить. Вскоре он объявляет о новых преступлениях, а следствие выходит на след секретного проекта, участниками которого становились уязвимые люди.
За расследование берутся детектив Кэндзи Окамото и журналистка Кеко Коно. Они связаны общим прошлым, которое постепенно становится не менее важным, чем поиски необычного убийцы.
В главных ролях снялись Сюн Огури, Ю Аои, Судзу Хиросэ и Кэнто Хаяси. Сериал стал современной версией японского фантастического фильма "Газообразный человек", выпущенного студией Toho в 1960 году.
Новая адаптация не ограничивается историей о сверхъестественном преступнике. Это одновременно криминальный триллер, фантастика и рассказ о людях, которыми пожертвовали ради опасного эксперимента. Создатели также исследуют влияние телевидения и социальных сетей, способных превратить убийцу в публичную фигуру.
Netflix и Toho впервые вместе работали над сериалом. Все восемь эпизодов уже доступны на платформе.
"Маленький домик в прерииях" (Little House on the Prairie)
Где смотреть: Netflix
Премьера: 9 июля
Количество серий: восемь, весь сезон доступен
Новая экранизация основана на автобиографических книгах Лоры Инглз Уайлдер, но не является прямым продолжением знаменитого телесериала 1970-х годов.
Семья Инглз покидает привычный дом в Висконсине и отправляется в Канзас. Чарльз и Кэролайн вместе с дочерьми Лорой и Мэри надеются начать новую жизнь на американском фронтире. Вместо романтического приключения их ждут тяжелая дорога, строительство дома, болезни, нехватка продовольствия и постоянная борьба с природой.
Создатели постарались показать историю не только глазами семьи переселенцев. В сюжет включены представители народа осейджей, жившего на этих землях задолго до появления новых поселенцев. Благодаря этому знакомая история получила более широкий исторический контекст.
Лору сыграла Элис Холси, ее отца Чарльза - Люк Брейси, мать Кэролайн - Кросби Фицджеральд, а старшую сестру Мэри - Скайуокер Хьюз.
"Маленький домик в прерии" подойдет тем, кто ищет спокойную семейную драму с красивыми пейзажами, но без полной идеализации прошлого. Все восемь серий первого сезона уже вышли. Netflix заранее продлил проект на второй сезон.
"Ястреб" (The Hawk)
Где смотреть: Netflix
Премьера: 16 июля
Количество серий: десять, весь сезон доступен
Лонни Хокинс по прозвищу Ястреб когда-то считался величайшим гольфистом своего поколения. Однако годы славы остались позади, карьера пошла на спад, а отношения с семьей почти разрушены.
Постаревший спортсмен решает вернуться на поле и выиграть последний крупный турнир, которого ему не хватает для исторического достижения. Проблема в том, что главным соперником Лонни становится его собственный сын Лэнс. Помочь бывшей звезде пытается новая помощница Сэм, но характер Ястреба регулярно превращает даже простой тренировочный день в катастрофу.
Главную роль исполнил Уилл Феррелл. Вместе с ним снялись Молли Шеннон, Форчун Феймстер, Джимми Татро, Люк Уилсон, Крис Парнелл и Дэвид Хорнсби.
Несмотря на спортивную тему, понимать правила гольфа для просмотра необязательно. В центре истории находятся конфликт отца и сына, страх старения и отчаянная попытка человека доказать, что его еще рано списывать со счетов. Все десять эпизодов уже доступны на Netflix.
"Лаки" (Lucky)
Где смотреть: Apple TV
Премьера: 15 июля
Количество серий: семь, новые эпизоды выходят по средам - это единственный сериал из списка, которые еще не доступен целиком
Лаки выросла в семье мошенников, но несколько лет назад отказалась от преступной жизни и попыталась начать все заново. Прошлое возвращается после неудачного ограбления на несколько миллионов долларов.
Теперь девушку одновременно преследуют ФБР и влиятельный криминальный босс. Чтобы выжить, ей приходится снова использовать навыки, от которых она пыталась отказаться. Постепенно становится ясно, что главная героиня бежит не только от полиции, но и от людей, которые с детства учили ее никому не доверять.
Лаки сыграла Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу "Ход королевы". В актерский состав также вошли Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант, Дрю Старки, Онжаню Эллис-Тейлор, Клифтон Коллинз-младший и Уильям Фихтнер.
Семисерийный проект снят по роману Мариссы Стэпли. Среди его продюсеров - Риз Уизерспун и сама Тейлор-Джой.
Первые две серии вышли 15 июля, третья появилась 22 июля. Остальные эпизоды будут публиковаться каждую среду, а финал запланирован на 19 августа. Поэтому сериал уже можно начинать, но посмотреть всю историю за один вечер пока не получится.