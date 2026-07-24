Решать только зрителям: в Латвии меняют формат отбора на "Евровидение"
Латвийский отбор на "Евровидение" меняет формат. Впервые в истории конкурса Supernova появится суперфинал, где победителя определят только зрители, а предыдущие голоса будут полностью аннулированы.
В следующем конкурсе Supernova, который проводит Латвийский общественный медиахолдинг LSM, впервые появится суперфинальный этап. Победителя этого раунда определят исключительно зрители. Как сообщила представитель LSM Илзе Луяне, прием заявок на участие в конкурсе начнется 1 августа и продлится до 1 октября. Участников, выбранных профессиональным жюри для борьбы за право представлять Латвию на "Евровидении", зрители и слушатели узнают в ноябре.
Финал Supernova впервые пройдет на площадке Xiaomi Arena - он состоится 6 февраля. В конкурсе могут участвовать сольные исполнители, дуэты и группы численностью до шести человек. Участники должны достичь 18-летнего возраста до 15 апреля следующего года. Песня, представленная на конкурс, не должна быть опубликована, исполнена или прозвучать на публичных мероприятиях до 1 сентября 2026 года.
Иностранные авторы смогут участвовать в создании песен как авторы текста, музыки или продюсеры фонограмм, однако их доля авторских и смежных прав не должна превышать 49% от общего объема прав.
Одно из главных нововведений конкурса - запрет на использование искусственного интеллекта при создании песен. Композиции, полностью или частично созданные с помощью ИИ, к участию допускаться не будут.
Участников финальной части конкурса выберет жюри. При оценке будут учитываться оригинальность песни, аранжировка, содержание, соответствие современным музыкальным тенденциям, вокальные способности исполнителей, их потенциал на международной сцене и предыдущие достижения в музыкальной индустрии.
В день финала, 6 февраля, одновременно пройдут основной финал и новый суперфинал. В решающую стадию попадут три участника, которые получат лучшие оценки по итогам голосования зрителей и международного жюри.
В суперфинале все предыдущие голоса будут аннулированы. Победителя среди трех финалистов выберут только зрители, чтобы каждый участник получил равные шансы стать представителем Латвии на конкурсе "Евровидение-2026".
Напомним, что в прошлом конкурсе Supernova победительницей стала певица Atvara с песней "Ēnā", которая получила право представлять Латвию на "Евровидении"-2026.