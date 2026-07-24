Решать только зрителям: в Латвии меняют формат отбора на "Евровидение"

Финал Supernova впервые пройдет на площадке Xiaomi Arena - он состоится 6 февраля. В конкурсе могут участвовать сольные исполнители, дуэты и группы численностью до шести человек. Участники должны достичь 18-летнего возраста до 15 апреля следующего года. Песня, представленная на конкурс, не должна быть опубликована, исполнена или прозвучать на публичных мероприятиях до 1 сентября 2026 года.