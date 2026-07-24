"Утреннее шоу" закрывают: пятый сезон станет последним для героинь Энистон и Уизерспун

Селин шантажировала Алекс и вынудила ее объявить об уходе. На некоторое время казалось, что Алекс окончательно проиграла борьбу за телеканал и больше не сможет помочь Брэдли. Однако при поддержке своего отца Мартина, продюсера Чипа Блэка и Кори Эллисона она организовала публичное разоблачение Селин. Во время пресс-конференции угрозы Селин в адрес Брэдли случайно попали в прямой эфир. Это помогло доказать ее причастность к сокрытию информации и изменить ситуацию вокруг задержанной журналистки.