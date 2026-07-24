"Утреннее шоу" закрывают: пятый сезон станет последним для героинь Энистон и Уизерспун
Один из главных сериалов Apple TV подходит к завершению. Пятый сезон "Утреннего шоу" станет последним и выйдет в 2027 году. Точный финал пока держится в секрете, однако события четвертого сезона уже определили, к чему придут Алекс Леви и Брэдли Джексон в заключительной главе.
Apple TV официально объявил, что драматический сериал "Утреннее шоу" завершится после пятого сезона. Финальные эпизоды выйдут в 2027 году, но точная дата премьеры пока не названа. Вместе с заявлением стриминговый сервис опубликовал первые кадры, на которых вновь появились главные героини в исполнении Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Сериал не был внезапно закрыт из-за падения рейтингов или конфликта с актерами. По словам Энистон, создатели заранее знали, что пятый сезон станет последним, поэтому получили возможность подготовить осмысленное завершение и достойно попрощаться с персонажами.
"Мы знали, что это будет наш последний сезон, и смогли сознательно выстроить финал, отдав этим героям должное", - заявила актриса, которая вместе с Уизерспун выступает исполнительным продюсером проекта.
Риз Уизерспун назвала работу над сериалом одним из главных творческих событий своей карьеры. По ее словам, "Утреннее шоу" всегда рассказывало не только о закулисье телевидения, но и о значении свободной прессы и журналистах, которые защищают право общества знать правду.
С чего началась история Алекс и Брэдли
"Утреннее шоу" стартовало 1 ноября 2019 года одновременно с запуском стриминговой платформы Apple TV. Сериал начинался с громкого скандала вокруг известного телеведущего Митча Кесслера, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Его многолетняя соведущая Алекс Леви пыталась сохранить свое положение на телеканале и неожиданно привела в эфир резкую и неудобную журналистку Брэдли Джексон. Их отношения с самого начала строились на соперничестве, недоверии и вынужденном сотрудничестве.
За четыре сезона Алекс и Брэдли неоднократно становились противниками, союзницами и спасением друг для друга. Через их истории сериал говорил о злоупотреблении властью, движении MeToo, пандемии, политической поляризации, корпоративных войнах, давлении на журналистов, дипфейках и попытках крупных компаний контролировать информацию.
Чем закончился четвертый сезон
К финалу четвертого сезона Брэдли оказалась в заключении в Беларуси. Журналистка расследовала деятельность химического предприятия Martel, которое, предположительно, скрывало загрязнение воды и его последствия для здоровья людей. Поиски источника привели Брэдли за границу, где ее задержали. Она отказалась раскрывать имя информатора и провела под стражей несколько недель.
Алекс пыталась добиться освобождения подруги. Вместе с технологическим миллиардером Полом Марксом она намеревалась заключить сделку с российским олигархом, однако план сорвала Селин Дюмон, получившая влияние в медиакомпании UBN.
Селин шантажировала Алекс и вынудила ее объявить об уходе. На некоторое время казалось, что Алекс окончательно проиграла борьбу за телеканал и больше не сможет помочь Брэдли. Однако при поддержке своего отца Мартина, продюсера Чипа Блэка и Кори Эллисона она организовала публичное разоблачение Селин. Во время пресс-конференции угрозы Селин в адрес Брэдли случайно попали в прямой эфир. Это помогло доказать ее причастность к сокрытию информации и изменить ситуацию вокруг задержанной журналистки.
В заключительной сцене Алекс прилетела в Минск и встретила освобожденную Брэдли в аэропорту. Их воссоединение стало эмоциональной точкой сезона, но не окончанием истории. Алекс потеряла должность, а Брэдли вернулась домой после тяжелого заключения. Обе героини оказались перед необходимостью заново решать, кем они хотят быть и какую цену готовы платить за правду.
Что произойдет с героинями в последнем сезоне
Создатели пока не раскрывают, чем именно завершатся судьбы Алекс и Брэдли. Поэтому утверждения о смерти одной из героинь, их возвращении в общий эфир или создании собственного независимого медиапроекта остаются только предположениями.
Шоураннер Шарлотта Стаудт дала лишь общий намек на содержание финала. По ее словам, на протяжении пяти сезонов эти "неидеальные, но стойкие журналисты" шли за своими мечтами, а теперь зрители увидят, куда привели их решения и какую историю они в итоге выберут для самих себя.
Алекс предстоит решить, вернется ли она внутрь системы, чтобы продолжать менять ее, или окончательно откажется от борьбы за власть в большой телекомпании. Брэдли необходимо будет пережить последствия заключения и понять, готова ли она снова рисковать свободой и жизнью ради журналистского расследования.
Именно отношения Алекс и Брэдли, вероятно, останутся эмоциональным центром финала. Сериал начинался с того, что они почти не доверяли друг другу, а четвертый сезон завершился тем, что Алекс фактически поставила на кон карьеру ради спасения Брэдли. Поэтому наиболее логичным итогом станет не обязательно возвращение героинь за один стол утреннего эфира, а их окончательное превращение в равноправных союзниц.
Кто вернется в пятом сезоне
В финальных эпизодах вместе с Энистон и Уизерспун появятся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Николь Бехари и Джон Хэмм. Таким образом, зрители снова увидят Кори Эллисона, Чипа Блэка, Янко Флореса, Мию Джордан, Кристину Хантер и Пола Маркса.
К актерскому составу также присоединились Джефф Дэниелс, Рене Рапп, Джесси Уильямс, Шон Хейс и Лиззи Каплан. Подробности большинства новых сюжетных линий Apple пока не раскрывает.
Появление Джона Хэмма означает, что история Пола Маркса и Алекс еще не завершена. Не закрыт и один из самых продолжительных личных конфликтов сериала - сложные отношения Брэдли и Кори, который в финале четвертого сезона помог разоблачить Селин и приблизить освобождение журналистки.